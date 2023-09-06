Днями в ОП показали кадри знищення російської техніки за допомогою безпілотника Bayraktar. Однак їхнє застосування на фронті стало радше винятком, аніж правилом. Про ризики використання турецького БпЛА та його заміну 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко.

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За даними видання Forbes, українські військові почали використовувати турецькі безпілотники лише для розвідки, тримаючи подалі від лінії фронту. Водночас у вересні удари "Байрактарами" відновились.

Зауважимо, що Bayraktar TB2 здатен нести 4 бомби: 2 по 7,5 кілограмів і 2 по 22,2 кілограма. Їх можна використовувати на дальність не більше ніж 14 кілометрів і з достатньої висоти – 1,5 – 2 тисячі метрів. На цій відстані "Байрактар" може бути легко уражений російськими ЗРК з дальністю близько 50 кілометрів.

Головну роль "Байрактари" відіграли тоді, коли лінія фронту була змішана під Києвом, бо не було активної протиповітряної оборони. Зараз для них підібрали таку зону, де не було російського ЗРК і більшою бомбочкою прямим попаданням знищили невеличкий катер,

– зазначив Валерій Романенко.

Проте "Байрактари" й досі потрібно використовувати з великою обережністю, адже вони великі й коштують чималих грошей – близько мільйона доларів.

Яка альтернатива "Байрактарам"

"Зараз краще використати 10 маленьких безпілотників. Все одно "Байрактари" дають такий самий обсяг інформації, як і наші безпілотники, вартістю 100 – 200 тисяч максимально", – зауважив експерт з авіації.

Загалом це вказує на те, що Україні варто вкладати кошти у виробництво вітчизняних "Шахедів". Вони можуть забезпечити зміну характеру бойових дій. А розвідка важлива при контрбатарейній боротьбі та знищенні російського озброєння на фронті. Однак для знищення ворожих аеродромів та заводів використовують тільки ударні дрони.

"Я вважаю, той же "Бобер" потрібно масштабувати. Він несе майже стільки ж вибухівки, як "Шахед". Тоді удар по заводу під Брянськом спричинить пожежу не на 40 квадратних метрів. А три "Байрактари" – і на заводі напівпровідників можна буде поставити хрест", – наголосив Романенко.

Валерій Романенко про альтернативу "Байрактарам": дивіться відео

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