В Балаклее Харьковской области оккупанты начали размещать раненых в городской поликлинике

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские военные начали размещать своих раненых в городской поликлинике в Харьковской области.

Согласно информации, в Балаклее раненых оккупантов начали размещать в городской поликлинике.

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Хотя известно, что госпиталь для российских военных они себе оборудовали в здании местной музыкальной школы.

Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией,

– пояснили в Генштабе.

Также там добавили, что враг продолжает частичное блокирование и обстрелы города Харькова.

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Ситуация в городе Харькове и области напряженная, ведь участились обстрелы жилых районов. Враг наносит удары и с земли, и с неба. Всех жителей призывают без лишних нужд никуда не выходить.