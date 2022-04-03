В Балаклее обстреляли эвакуационный автобус, погиб водитель, – СМИ

СМИ пишут, что российские оккупанты обстреляли один из эвакуационных автобусов, который приехал за людьми в Балаклею. Он должен был вывезти персонал и пациентов районной больницы.

По предварительной информации, погиб водитель автобуса. Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на свои источники в экстренных службах временно оккупированного города.

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В Штабе обороны Харьковщины об этом жутком инциденте пока не сообщали. Напомним, Балаклея – это временно оккупированный город, глава которого пошел на сотрудничество с оккупантами.

Эвакуации ждут десятки людей

Накануне россияне обстреляли районную больницу и нужна немедленная эвакуация около 70 пациентов и персонала. Здание медицинского учреждения – частично повреждено. "Это очередное военное преступление против мирных жителей", – подчеркнули в Харьковской ОВА.

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