За попередньою інформацією, загинув водій автобуса. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на свої джерела в екстрених службах тимчасово окупованого міста.
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У Штабі оборони Харківщини про цей моторошний інцидент наразі не повідомляли. Нагадаємо, Балаклія – це тимчасово окуповане місто, очільник якого пішов на співпрацю із окупантами.
Евакуації чекають деястки людей
Напередодні росіяни обстріляли районну лікарню й потрібна негайна евакуація для близько 70 пацієнтів й персоналу. Будівля медичного закладу – частково пошкоджена. "Це черговий воєнний злочин проти мирних жителів", – наголосили у Харківській ОВА.
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