Ударили во время остановки электрички: детали российской атаки по вокзалу в Балаклее

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал детали российского удара по железнодорожному вокзалу в Балаклее. Чиновник отметил, что оккупанты нанесли удар, когда там остановился пассажирский электропоезд.

В результате циничного российского удара по Балаклее пострадали по меньшей мере 10 человек. Всех их отправили в больницу.

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Какие детали российского удара по вокзалу в Балаклее

Синегубов отметил, что российские оккупанты ударили ракетой по железнодорожному вокзалу, когда пострадавшие находились в пассажирских вагонах электропоезда "Харьков – Изюм".

Пострадавшие получили взрывные травмы различной степени в результате российского обстрела. Им оказывается помощь в медицинском учреждении,

– сообщил он.

Глава Харьковской ОВА отметил, что тип ракеты и другие детали обстрела пока устанавливаются.

Впоследствии Синегубов добавил, что в здании железнодорожного вокзала в результате российской атаки выбиты окна и повреждена крыша. Также удар задел и электропоезд, который на момент обстрела был на расстоянии 15 метров от эпицентра попадания. Сейчас ликвидация последствий обстрела продолжается.

Последствия российского ракетного удара по Балаклее / Фото из телеграм-канала Олега Синегубова

В комментарии Суспильному глава Балаклейской городской администрации Виталий Карабанов сообщил, все раненые – пассажиры поезда, который остановился в городе. Все эти люди были внутри электрички.

Кроме того, директор областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта отметил, что пострадавшие имеют порезы от стекла в результате российской атаки.

Впоследствии в эфире телемарафона Синегубов также сообщил, что на месте работают все подразделения ГСЧС, Национальной полиции. А по типу ракеты, то предварительно это был "Искандер" или другой тип, точную информацию сообщат позже.

На месте попаданий в Балаклее работает полиция / Фото из телеграм-канала полиции Харьковской области

Прокуратура начала производство по военному преступлению

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что, по данным следствия, 25 апреля около 16:40 вооруженные силы России нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в городе Балаклея. Из-за этого получили ранения 10 мирных жителей.

"Повреждено здание железнодорожного вокзала, электричку, железнодорожные пути", – сообщили правоохранители.

Прокуроры фиксируют последствия российского преступления в Балаклее / Фото Харьковской областной прокуратуры

Сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России. Также правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения и обычаев войны.