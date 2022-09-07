Понимаем ваши эмоции: Балаклейский горсовет призвал соблюдать информационную тишину

Недавно появилась информация об освобождении нескольких населенных пунктов в Балаклейской общине. Но людей призывали соблюдать информационную тишину и ждать официальной информации.

Местные власти просят людей не распространять неподтвержденную информацию, несмотря на все эмоции. Также городской совет напомнил людям правила информационной тишины.

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Балаклейский горсовет просит соблюдать информационную тишину

Есть информация об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской общины. Ждем официального подтверждения. Понимаем эмоции каждого сейчас, однако стараемся соблюдать режим информационной тишины,

– говорится в сообщении.

Местным жителям следует соблюдать следующие правила:

не распространять информацию о военных операциях до официальных заявлений Вооруженных сил Украины или Министерства обороны, данные о передвижении украинских войск;

информацию о геолокации и перемещении оккупантов и вражеской техники сообщайте чат-боту Е-Враг или пишите горсовету в сообщениях.

Купянский горсовет сообщил о приближении ВСУ

В фейсбуке Купянского горсовета появилось первое сообщение за более 5 месяцев. оккупанты захватили город еще в конце февраля.

С обращением выступил депутат Купянского городского совета Вадим Крохмаль, заявивший, что ВСУ уже близко.

"Купянск всегда был и остается украинским городом. Следите за сообщениями из официальных источников", – заявил Крохмаль.

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