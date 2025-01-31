На Бали банда россиян устроила засаду на украинца: его похитили и ограбили, – СМИ

На Бали украинца похитили и ограбили 9 граждан России. Местная полиция расследует инцидент.

Правоохранители рассказали, что происшествие произошло 15 декабря в округе Южный Кута провинции Бадунг. Гражданин Украины Игорь Ермаков и его водитель путешествовали на BMW, когда на них устроили засаду. Их авто сзади и спереди заблокировали две другие машины, передает 24 Канал со ссылкой на JakartaGlobe.

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Россияне избили и ограбили украинца

Четверо мужчин, одетых в черное и с масками на лице, подошли к автомобилю потерпевшего с ножами, молотками и пистолетами. Они вытолкали украинца и его водителя из машины, завязали им глаза и надели на руки наручники.

Пострадавших доставили на виллу в Южном Углу, где похитители забрали мобильный телефон украинца и заставили его перевести криптовалюту на два счета.

Они избили жертву и заставили его раскрыть доступ к его аккаунту на Binance, что позволило им завладеть криптовалютными активами на сумму 214 429 долларов,

– рассказал представитель полиции Бали, главный комиссар Ариасанди.

Пострадавший имеет повреждения на правом ухе и обоих запястьях, а также видимые синяки на руках и голове.

Ариасанди отметил, что полиция рассматривает это дело как приоритетное и активно работает над идентификацией и задержанием подозреваемых.

К слову, в Германии 37-летнего молдаванина приговорили к пожизненному заключению за убийство 9-летней украинки Валерии.