Террор против Киева на фоне беспрецедентных санкций: Зеленский раскрыл подробности удара и переговоров в США

Ночная атака на столицу в очередной раз доказала необходимость принятия жестких решений на международной арене. Масштабный террор в отношении мирного населения заставляет союзников пересмотреть подходы к экономическому давлению на агрессора.

Об этом написал Владимир Зеленский в телеграме, отреагировав на массированный обстрел Киева баллистическими ракетами этой ночью, 24 сентября. 24 Канал"передает, на чем именно сделал акцент президент Украины.

Баллистическая атака на Киев 24 сентября: как отреагировал президент?

Российские войска нанесли очередной удар баллистическим оружием по Киеву именно в тот момент, когда украинская делегация обсуждала с американскими конгрессменами необходимость усиления санкционного давления. Владимир Зеленский рассказал об этом в социальных сетях – и подчеркнул, что эту войну Россия без тотального давления не завершит.

В то время, когда люди спали, в небе были вспышки от взрывов. Снова основная цель их удара – Киев и гражданская инфраструктура, жилые дома, роддом, энергетика и логистика,

– написал президент.

Он сообщил о двух погибших и что в одном из зданий заблокированы люди, там оперативно приступили к работе экстренные службы. Глава государства выразил соболезнования всем родным и близким жертв и пострадавших.

Обратите внимание: одновременно с ракетной атакой на Киев российские войска направили "Бандероли" и КАБы на Одессу. Там повреждены медицинское учреждение, учебное заведение и жилые дома.

Что обсуждал Зеленский с конгрессменами США?

Вопрос защиты от подобного баллистического террора стал главной темой переговоров украинского лидера с представителями обеих партий США – Брайаном Фицпатриком, Майклом Квигли, Марси Каптур, Джаредом Голденом, Джо Уилсоном и Грегори Миксом. По словам Зеленского, каждая такая атака происходит из-за того, что давление на агрессора до сих пор не стало тотальным.

Сейчас у Соединенных Штатов есть возможность отреагировать решительно. Нужны перехватчики баллистических ракет, чтобы защитить жизни людей. Нужно ввести санкции против России и тех, кто помогает ей зарабатывать,

– подчеркнул президент Украины.

В то же время он поблагодарил американских политиков за готовность помогать. Одним из проявлений этого является закон Линдси Грэма, предоставляющий американскому президенту беспрецедентные полномочия: от введения пошлин до 100% против стран, закупающих российские энергоносители в больших объемах, до установления прямых пошлин до 500% на российский импорт в США.