Баллистика атакует Киев: в столице прогремели взрывы

Вечером 19 августа Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Во время воздушной тревоги в столице раздались взрывы.

Каковы последствия взрывов?

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​около 23:51. Тогда мониторинговые каналы предупредили, что россияне запустили баллистику в направлении Киева. Первые ракеты летели из Брянска и Курска.

Около 23:53 в столице прогремели первые взрывы.

Впоследствии добавилась угроза пускам крылатых ракет "Циркон"/"Оникс" из Воронежа. По подсчетам мониторов, всего на город через несколько минут летело около 10 различных ракет.

Воздушные силы ВСУ также сообщают об угрозе применения баллистики врагом с севера и многочисленных ракет на столицу.

Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!

– призвал мэр столицы Виталий Кличко.

По состоянию на 00:05 мониторы зафиксировали еще пуски ракет, то есть было около 20 целей.

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Напомним, днем ​​враг нанес двойной удар по главному управлению Нацполиции в Житомирской области. В результате атаки погибли двое правоохранителей и пострадали более 40 человек.