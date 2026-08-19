Які наслідки вибухів?
Повітряну тривогу у Києві оголосили близько 23:51. Тоді моніторингові канали попередили, що росіяни запустили балістику в напрямку Києва. Перші ракети летіли з Брянська та Курська.
Близько 23:53 у столиці прогриміли перші вибухи.
Згодом додалась загроза пусків крилатих ракет "Циркон"/"Онікс" з Воронежа. За підрахунками моніторів, загалом на місто за кілька хвилин летіло близько 10 різних ракет.
Повітряні сили ЗСУ також повідомляють про загрозу застосування балістики ворогом з півночі та численні ракети на столицю.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!
– закликав мер столиці Віталій Кличко.
Станом на 00:05 монітори зафіксували ще пуски ракет, тобто загалом було близько 20 цілей.