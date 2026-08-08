Такое мнение в эфире 24 Канала высказал авиаэксперт Валерий Романенко, добавив, что еще одной важной целью являются удары по складам армейского уровня и уровня групп армий, куда с заводов поступают ракеты. Ведь оружие не появляется сразу на пусковых установках, а проходит через склады.

Где расположены важнейшие цели для Украины

Помимо складов, нам нужно наносить удары по заводам-производителям, которые всем известны. Прежде всего это Воткинск, куда уже наносились удары. Далее – Коломна в Московской области. Она находится вне зоны активной московской ПВО примерно на 100 километров.

Далее – Дубна, где производят Х-101. Это крылатые ракеты, с ними мы справляемся, но о заводе-производителе забывать не нужно,

– добавил авиаэксперт.

К сожалению, до Реутова мы добраться не сможем. Там выпускают "Цирконы", но завод расположен внутри московской зоны ПВО. Запускать туда беспилотники – это слишком большие потери, и по критерию "стоимость – эффективность" это нецелесообразно.

К тому же ГУР сообщает, что в месяц россияне могут производить не более трех "Цирконов". Остальные снимают с кораблей Балтийского флота и передают в Крым, а еще где-то под Курском есть пусковая позиция. Большого серийного предприятия нет.

"Есть еще Омский завод, который выпускает твердотопливные ракетные двигатели, и похожий под Ленинградом. Из предприятий, выпускающих электронику для россиян, – это "Кремний Эл" в Белгороде и зеленоградские предприятия. Это два основных российских производителя", – подчеркнул Валерий Романенко.

Авиаэксперт назвал критически важные для россиян цели: смотрите видео

Отдельно есть предприятие в Чебоксарах, которое выпускает системы спутниковой связи "Комета" и "Комета-М". Именно они наводят российские беспилотники и ракеты на наши цели. Это системы связи со спутником, устойчивые к РЭБ. Интересно, что это предприятие было почти полностью разрушено в июле 2026 года.

Нужно переходить к другому сценарию борьбы

"Я много раз говорил: есть два пути. Пассивный – сбивать то, что летит на нас. И активный – уничтожать "гнезда", где они обитают. Активный путь более перспективен. Я бы просил у американцев не ракеты типа PAC-3, а ракеты для истребителей F-16", – подчеркнул авиаэксперт.

К сожалению, ни одна из европейских стран не выпускает баллистические и даже крылатые ракеты наземного базирования. Все – с самолетов. Если нам не дают немецкие ракеты, то мы хотя бы получаем Storm Shadow. Но они нам нужны с максимальной дальностью 500 километров, а не ограниченной 290 километрами. У Украины уже даже есть вариант носителя – французские Mirage можно переоборудовать под эти ракеты.

Итак, нам нужно переходить к другому сценарию борьбы с российской баллистикой и не зацикливаться на пассивной обороне. Активная позиция – отвечать ударом на удар,

– подчеркнул Романенко.

Сейчас мы получили определенное преимущество в количестве беспилотников, и не нужно засылать их сотнями на Москву. Лучше наносить удары по предприятиям, задействованным в производстве баллистической продукции, по радиоэлектронике, компонентам, военным предприятиям, а также продолжать удары по НПЗ.

Это не прямое, но очень ощутимое воздействие на производство России. Данные ГУР это подтверждают. Например, по состоянию на 15 апреля выпуск баллистических ракет "Искандер-М" составлял 60 единиц, а по состоянию на 18 июля – уже 50. Также на 10 ракет сократился выпуск Х-101. Вдвое упал выпуск "Кинжалов" – все это важные результаты, которые нужно продолжать.