Таку думку 24 Каналу висловив авіаексперт Валерій Романенко, додавши, що ще однією важливою ціллю є удари по складах армійського рівня та рівня груп армій, куди з заводів надходять ракети. Адже зброя одразу не з’являється на пускових установках, а проходить через склади.

Де розташовані найважливіші цілі для України

Окрім складів, нам треба бити по заводах-виробниках, які всім відомі. Насамперед це Воткінськ, куди вже прилітало. Далі – Коломна в Московській області. Вона перебуває поза зоною активної московської ППО приблизно на 100 кілометрів.

Далі – Дубна, де виробляють Х-101. Це крилаті ракети, з ними ми справляємося, але про завод-виробник забувати не треба,

– додав авіаексперт.

На жаль, до Реутова ми дістати не зможемо. Там випускають "Циркони", але завод розташований всередині московської зони ППО. Пускати туди безпілотники – це занадто великі втрати й за критерієм вартість – ефективність – недоцільно.

До того ж ГУР каже, що на місяць росіяни можуть виробляти не більше трьох "Цирконів". Решту знімають з кораблів Балтійського флоту і передають у Крим, а ще десь під Курськом є пускова позиція. Великого серійного підприємства немає.

"Є ще Омський завод, який випускає твердопаливні ракетні двигуни, й подібний під Ленінградом. З підприємств, які випускають електроніку для росіян, – це "Кремній Ел" у Бєлгороді та зеленоградські підприємства. Це два основних російських виробники", – наголосив Валерій Романенко.

Авіаексперт назвав критичні для росіян цілі: дивіться відео

Окремо є підприємство в Чебоксарах, яке випускає системи "Комета", "Комета-М" супутникового зв’язку. Саме вони приводять російські безпілотники й ракети по наших цілях. Це системи зв’язку з супутником, стійкі до РЕБ. Цікаво, що це підприємство майже вщент зруйнували у липні 2026 року.

Треба переходити до іншого сценарію боротьби

"Я багато разів казав: є два шляхи. Пасивний – збивати те, що летить на нас. І активний – нищити "гнізда", де вони водяться. Активний шлях перспективніший. Я б просив у американців не ракети типу PAC-3, а ракети до винищувачів F-16", – підкреслив авіаексперт.

На жаль, жодна з європейських країн не випускає балістику і навіть крилаті ракети наземного базування. Усе – з літаків. Якщо нам не дають німецькі ракети, то ми хоча б отримуємо Storm Shadow. Але вони нам потрібні з максимальною дальністю на 500 кілометрів, а не обмеженою на 290 кілометрів. Україна вже навіть має варіант носія – французькі Mirage можна переобладнати під ці ракети.

Отже, нам потрібно переходити до іншого сценарію боротьби з російською балістикою і не зациклюватися на глухій обороні. Активна позиція – відповідати ударом на удар,

– наголосив Романенко.

Зараз ми отримали певну перевагу в кількості безпілотників, і не треба засилати їх сотнями по Москві. Краще бити по підприємствах, які залучені у виробництві балістичної продукції, по радіоелектроніці, компонентах, військових підприємствах, а також продовжувати удари по НПЗ.

Це не прямий, але дуже відчутний вплив на виробництво Росії. Дані ГУР це підтверджують. Наприклад, станом на 15 квітня випуск балістичних "Іскандер-М" був 60 одиниць, а станом на 18 липня – вже 50. Так само на 10 ракет зменшився випуск Х-101. Вдвічі впав випуск "Кинджалів" – все це важливі результати, які треба продовжувати.