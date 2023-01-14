Сложно обнаружить, еще сложнее сбить: что известно о баллистических ракетах и чем грозят Украине

Утром 14 января 2023 года оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Рассказываем, в чем опасность таких снарядов и почему воздушная тревога в столице прозвучала после прилета.

Россияне 14 января решили нанести еще более коварный ракетный удар, ведь на этот раз снаряды были баллистическими. И ими атаковали Киев. 24 Канал расскажет дальше, в чем опасность таких ракет и почему не было уведомления об атаке.

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Почему не было воздушной тревоги

Прежде всего потому, что это была атака баллистическими ракетами. И опыт нескольких подобных ударов это подтверждает. Например, если обычная крылатая ракета летит максимально низко и пытается огибать рельеф, то баллистическая же поднимается на десятки километров вверх. И это позволяет ей буквально быть невидимой для радаров Сил ПВО.

Кроме того, на это могло повлиять и само расстояние, с которого этот удар нанесли. После атаки по Киеву 14 января в телеграм-канале "Белорусские Гаюн" отметили, что не фиксировалось ни запуска ракет, ни взлета авиации на территории Беларуси. Но не стоит исключать возможность атаки из российских областей, граничащих с Украиной. К примеру, Брянск и Киев разделяют каких-нибудь 400 километров.

Время подлета того же "Искандера" на максимальное расстояние в 500 километров составляет 238 секунд. То есть всего за 4 минуты эта ракета попадает в цель.



Россияне могли атаковать ракетами из ОТРК "Искандер" / Фото с росСМИ

Важно не забывать о траектории полета баллистических ракет. Они взлетают на высоту десятков километров, а затем на бешеной скорости летят на цель. Выходит этакая парабола. И по такому же принципу действуют модифицированные ракеты С-300, какими враг 14 января атаковал также Харьков. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил во время телемарафона, почему эти ракеты не могут сбить.

С-300 хоть и является зенитной, предназначенной для поражения воздушных целей, однако она может быть запрограммирована на полет за баллистической траекторией,

– заметил Игнат.

Добавим, что сейчас неизвестно, какими ракетами били оккупанты по Киеву. Но, учитывая тот факт, что попадание было в объект критической инфраструктуры, можно предположить, что это был прицельный удар. И на такую точность ракеты типа С-300 на приличном расстоянии вряд ли способны.

Военный эксперт Александр Коваленко предполагает, что по Киеву могли бить ракетами 9М723 из ОТРК "Искандер". Их враг иногда запускал с территории Беларуси. И тоже тогда не было сирен. Мог быть вариант с атакой "Кинжалом", но, как мы говорили выше, не было информации о взлете МиГ-31К. Так что остался риторический вопрос: не атаковали ли нас иранскими баллистическими ракетами, о передаче которых говорят уже несколько месяцев. Это нам сообщат официальные источники позже.



Враг мог бы атаковать "Кинжалами", но Миг-31К не взлетали / Фото wikimedia

Резюмируем этот пункт. Баллистические ракеты летят на траектории, которая не позволяет их обнаружить имеющимися у Украины средствами. Поскольку расстояние от места запуска до места попадания незначительно, то они прилетают за считанные минуты. А только развертывание ЗРК может занимать до 10.

В чем угроза баллистических ракет

Прежде ее угроза кроется именно в траектории полета. Как ранее отмечал Игнат, она поднимается фактически в стратосферу. И уже оттуда, на большой скорости, падает на цель.

То есть, сила тяжести, сила падения очень высока. Поэтому даже сбить ее какими-нибудь средствами сложно. Не невозможно, а сложно,

– подчеркнул он.

Пока же для украинских реалий вообще невозможно. А все потому, что у нас все еще нет того оснащения, которое могло бы сбивать баллистические ракеты. Речь, к примеру, о тех же Patriot. Наши военные только начнут проходить обучение на них. И понадобится несколько месяцев, прежде чем ЗРК будет эффективно прикрывать небо над Украиной.

Следует понимать, что в Украине сейчас есть системы противовоздушной обороны. То есть, мы можем сбивать вражескую авиацию, крылатые ракеты и другие подобные объекты. Для уничтожения баллистических ракет необходимы системы противоракетной обороны. Собственно, те же Patriot – ЗРК, так сказать, 2 в 1: и ПВО, и ПРО.

Чем можно сбить баллистическую ракету

Есть несколько систем, которые считают лучшими в вопросе противодействия баллистическим ракетам. Речь идет о комплексах ПВО, в которые закладывался соответствующий функционал. К примеру, те же SAMP-T, Patriot в версии PAC-3. Если говорить о максимальной эффективности, то не стоит забывать специальный комплекс противоракетной обороны THAAD (США) и Hetz (Израиль).



Особенности ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала

Украина получит Patriot Итак, мы напомним вам основные характеристики американской ЗРК:

Дальность перехвата аэродинамических целей: 80 километров (в секторе 90 градусов), в последних модификациях: до 150 – 160 километров ракетой PAC-2;

80 километров (в секторе 90 градусов), в последних модификациях: до 150 – 160 километров ракетой PAC-2; Дальность уничтожения баллистических целей: 50 километров ракетой PAC – 3 MSE;

50 километров ракетой PAC – 3 MSE; Минимальная дальность перехвата цели: 3 километра;

3 километра; Максимальная высота перехвата цели: 24,2 километра;

24,2 километра; Минимальная высота перехвата цели: 0,06 километра;

0,06 километра; Количество одновременно обстреливаемых целей: 8 (в секторе 90 градусов);

8 (в секторе 90 градусов); Скорость ракеты: до 4,1 Маха;

до 4,1 Маха; Количество ракет в пусковой: до 4 PAC-2, до 16 PAC-3 MSE;

до 4 PAC-2, до 16 PAC-3 MSE; Вероятность поражения цели: 0,8 (в боевых условиях – 0,4 – 0,6);

0,8 (в боевых условиях – 0,4 – 0,6); Вес ракеты: 912 килограммов;

912 килограммов; Вес ракеты в ТПК: 1696 килограммов;

1696 килограммов; Диаметр: 0,41 метра;

0,41 метра; Длина: 5,31 метра;

5,31 метра; Время работы двигателя ракеты: 12 секунд;

12 секунд; Система наведения: на среднем участке – радиокомандная; на конечной – радиолокационная TVM;

на среднем участке – радиокомандная; на конечной – радиолокационная TVM; Боевая часть: осколочно-фугасная;

осколочно-фугасная; Боевой заряд БЖД: обычное взрывчатое вещество;

обычное взрывчатое вещество; Подрывник: ХМ818, неконтактный;

ХМ818, неконтактный; Габариты контейнера: 0.99 метра – 1.09 метра – 6.1 метра;

0.99 метра – 1.09 метра – 6.1 метра; Время развертывания с марша: 30 минут.

Что известно об атаках Украины баллистическими ракетами

Например, 18 октября, когда оккупанты совершили очередную массированную атаку по Украине, они тоже использовали баллистические ракеты. Как отметили в Воздушных силах, оккупанты также били с Севера.

31 декабря враг атаковал один из военных городков на Черниговщине. Тогда сообщалось, что для удара захватчики использовали "Искандеры".

Также баллистическими ракетами россияне нанесли удар по Кривому Рогу 6 декабря. Тогда захватчики попали в объект промышленной инфраструктуры.

И, к сожалению, таких случаев было еще много. В частности, в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Баллистические ракеты чрезвычайно опасное и коварное оружие, которое враг использует для атак в основном по гражданским. Но мы надеемся, что предоставленные международными партнерами системы позволят спасти человеческие жизни и уберечь критическую инфраструктуру от ударов.

Пока же призываем вас не игнорировать воздушную тревогу. Мы понимаем, что во время атак баллистическими ракетами ее скорее всего не будет. Но это не значит, что другие воздушные объекты врага несут меньше угрозы. Находитесь в укрытиях, берегите себя и своих близких.