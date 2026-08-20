Ракета уже готова, – авиаэксперт предположил, когда украинская баллистика может ударить по России

Оборонная компания Fire Point занимается производством украинской баллистики. Создание собственных ракетных систем должно сыграть решающую роль в противодействии российским ракетным атакам, которые враг все больше усиливает.

Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, что ракета FP-7 уже готова и прошла испытания в июле 2026 года. В настоящее время этот вид оружия проходит кодификацию.

FP-7 в процессе кодификации, а FP-9 готовится к испытаниям

После завершения кодификации ракете будет присвоен специальный номер и подготовлен ряд документов. Затем, как пояснил авиационный эксперт, это средство поражения поступит на вооружение Сил обороны Украины.

Министерство обороны сможет приступить к заключению контрактов и закупке этих ракет. Когда главой Минобороны был Федоров, думаю, предполагалось, что этот срок с трех месяцев будет сокращен до одного. Это частично подтвердила Ирина Терех (техдиректор Fire Point – 24 Канал), которая сказала, что процедура кодификации займет 2 – 4 недели,

– напомнил Криволап.

Поэтому, как прогнозирует авиационный эксперт, уже в начале сентября могут быть приняты определенные решения относительно закупки такого оружия. Он также считает, что оборонная компания Fire Point готова наладить серийное производство украинской баллистики типа FP-7. По мнению Криволапа, она сможет полететь на Россию в начале осени 2026 года, в худшем случае – в середине осеннего периода.

А вот что касается ракет FP-9, он прогнозирует, что их применение следует ожидать позже. По его словам, их только недавно представили на выставке в Дании.

Для этой ракеты заявлены характеристики дальности 800 – 850 километров, этого нам достаточно, чтобы уничтожить 80% ВПК России, если будет достаточное количество. Но у нас нет полигона, где мы могли бы ее испытать. Поэтому этот процесс будет происходить на "болотах", я имею в виду Россию,

– подытожил Криволап.

О перспективах использования украинской баллистики: смотрите в видео