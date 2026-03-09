Украинскую баллистику FP-7 будем испытывать на соседях, – главный конструктор Fire Point

Украинское баллистическое вооружение собственного производства уже проходит успешные тестирования. Однако главные испытания ракеты FP-7 от компании Fire Point – еще впереди. Они будут лететь на "соседей".

Так высказался соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман во время интервью на армия TV.

Как будут тестировать новую украинскую ракету и что о ней известно?

В Украине продолжается разработка новых баллистических ракет. По словам Штилермана, ракету FP-7 в ближайшее время могут испытать непосредственно на поле боя.

Будем на соседях испытывать,

– анонсировал он.

Ожидается, что ее боевая часть будет мощнее, чем у американской ATACMS, а стоимость – примерно в 2,5 раза ниже.

Заметим, что согласно заявленным характеристикам, ее дальность поражения достигает 200 километров, а максимальная скорость составляет до 1500 метров в секунду.

В то же время более дальнобойную модель FP-9 планируют подготовить к испытаниям в начале лета. Ее дальность может достигать около 800 километров. Также отмечается, что перехватить такую ракету будет сложно.

Так, ее скорость оценивают примерно в 1200 метров в секунду, что значительно превышает показатели российской "Искандер-М", которые достигают скорости 800 метров в секунду. По замыслу разработчиков, ракета должна быть способной преодолевать российские системы противовоздушной обороны.

