Об этом 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк отметив, что есть информация об учениях, которые российские специалисты проходят на иранских полигонах. Возможно, они там осваивают навыки управления ракетами, которые передаст им Тегеран.

Смотрите также В ближайшие дни Иран передаст России баллистические ракеты, – Bloomberg

Как будет реагировать мир

По мнению Юрия Романюка, это лишь вопрос времени, когда Россия применит по территории Украины иранское оружие.

Мировое сообщество сможет организовать созыв Совета Безопасности ООН, где в очередной раз будут осуждать эти действия. Кроме политической реакции мы (Украина – 24 Канал) ни на что больше не можем ожидать,

– сказал председатель общественной организации "Украина в НАТО".

Он отметил, что санкции на Иран уже не влияют, ведь эта страна давно получила все возможные ограничения. Западным странам будет сложно отреагировать или как-то повлиять на передачу России баллистических ракет.

"Должна быть реакция другого типа, в частности усиление украинских ПВО современными системами, которые способны сбивать баллистические ракеты. Говорится о Patriot и SAMP/T, а также увеличение количества F-16", – отметил Романюк.

Как противодействовать обстрелам

Юрий Романюк считает, что было бы целесообразно, если бы Украина имела возможность уничтожать вероятные места сосредоточения оружия, которое Иран передаст России.

Но для этого нам нужна спутниковая разведывательная информация от стран членов НАТО и других. Тогда можно будет превентивно их (ракетные установки – 24 Канал) уничтожать,

– высказался он.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" добавил, что единственным методом противодействия является силовой вариант, ведь Россия ни перед чем не остановится.