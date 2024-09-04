Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк зазначивши, що є інформація про навчання, які російські спеціалісти проходять на іранських полігонах. Можливо, вони там освоюють навички керування ракетами, які передасть їм Тегеран.

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Як реагуватиме світ

На думку Юрія Романюка, це лише питання часу, коли Росія застосує по території України іранську зброю.

Світова спільнота зможе організувати скликання Ради Безпеки ООН, де вкотре засуджуватимуть ці дії. Окрім політичної реакції ми (Україна – 24 Канал) ні на що більше не можемо очікувати,

– сказав голова громадської організації "Україна в НАТО".

Він наголосив, що санкції на Іран вже не впливають, адже ця країна давно отримала всі можливі обмеження. Західним країнам буде складно відреагувати чи якось вплинути на передання Росії балістичних ракет.

"Має бути реакція іншого типу, зокрема посилення українських ППО сучасними системами, які здатні збивати балістичні ракети. Мовиться про Patriot та SAMP/T, а також збільшення кількості F-16", – зауважив Романюк.

Як протидіяти обстрілам

Юрій Романюк вважає, що було б доцільно, якби Україна мала можливість знищувати ймовірні місця зосередження зброї, яку Іран передасть Росії.

Але для цього нам потрібна супутникова розвідувальна інформація від країн членів НАТО та інших. Тоді можна буде превентивно їх (ракетні установки – 24 Канал) знищувати,

– висловився він.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" додав, що єдиним методом протидії є силовий варіант, адже Росія ні перед чим не зупиниться.