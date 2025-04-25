Баллистика из КНДР, еще 116 компонентов из других стран, – Зеленский о ракете, атаковавшей Киев

Россия нанесла ракетный удар по Киеву 24 апреля. Президент Зеленский рассказал детали о ракете, которая убила людей в Киеве.

По его словам, это была северокорейская баллистика. Кроме того, ракета насчитывала 116 компонентов из других стран. "Недостаточность давления на Россию дает им возможность завозить такие ракеты и другое оружие и применять здесь, в Европе. Недостаточность давления уже на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты", – отметил президент Украины.