Баллистика от КНДР: в ГУР рассказали, какие северокорейские ракеты запускает Россия

Северная Корея передала России более полутора миллионов артиллерийских боеприпасов, но это снаряды 70-80-х годов. Одна половина из них не срабатывает, а другая - требует восстановления или проверки. В то же время враг получил и северокорейские ракеты.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий. Он, в частности, подтвердил, что россияне уже использовали северокорейские баллистические ракеты во время атак по Украине.

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В то же время, по его словам, "очень сложно выявить, что именно запускают: "КН-23" или это "Искандер", однако характеристики этих ракет - баллистические.

"Единственное, что мы четко знаем, что по размерам ракеты разные. И во-вторых, северокорейская ракета новее в разработке, потому что, вероятнее всего, за основу была взята российская разработка "Искандер", - объяснил он.

Какая выгода для Северной Кореи

По оценке ГУР, Россия пообещала предоставить дополнительные технологии для того, чтобы КНДР совершенствовала свое вооружение.

"Она отдает старое, просит нарастить производство у себя и просит взамен определенные технологии, в частности ракетные, технологии для изготовления подводных лодок, для того, чтобы развивать свой оборонно-промышленный комплекс", – ответил представитель ГУР.

То есть, по словам Скибицкого, они сторговались. Речь о получении от России технологий. И, на чем особенно подчеркнул представитель разведки, – основное, что важно понимать международному сообществу – КНДР однозначно просит технологии, которые касаются ядерного оружия.

Россия бьет по Украине баллистическими ракетами от КНДР: главное

В начале января 2023 года в Совете национальной безопасности США сообщили, что Россия нанесла удары по Украине северокорейскими баллистическими ракетами 30 декабря 2023 года, а также 2 и 6 января 2024 года.

6 января, по данным Белого дома, Россия снова выпустила несколько северокорейских ракет по Украине.

В Северной Корее отвергли обвинения и назвали их "безосновательными".

. Недавно СБУ сообщила, что задокументировала факты атак России по гражданской инфраструктуре украинских городов с применением ракет КНДР. Россияне выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения.