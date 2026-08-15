Об этом сообщает NBC News.

Что известно об обращении Трампа в Верховный суд?

Соответствующее обращение было подано 14 августа после решения апелляционного суда Вашингтона, который ранее поддержал приостановку строительных работ.

7 августа апелляционный суд округа Колумбия подтвердил решение федерального судьи Ричарда Леона, который запретил продолжать работы на объекте до завершения судебного разбирательства. В команде Трампа считают такое решение необоснованным.

Генеральный прокурор США Дин Джон Сауэр заявил, что судебный запрет фактически предоставляет одному окружному судье чрезмерные полномочия определять, какие строительные работы необходимы для безопасности президента, его семьи, сотрудников и посетителей Белого дома. Речь идет, в частности, об иностранных высокопоставленных лицах, президентах и премьер-министрах других государств.

Несмотря на решение апелляционного суда, оно еще не вступило в силу, поэтому строительные работы пока продолжаются. Теперь последнее слово должно остаться за Верховным судом США. Судьи должны принять решение по этому вопросу до 21 августа. Администрация Трампа настаивает на том, чтобы строительство просторного бального зала Белого дома не приостанавливалось на время судебного процесса.

Напомним, Дональд Трамп планирует построить возле Белого дома роскошный бальный зал стоимостью около 200 миллионов долларов. Проект финансирует сам президент США при поддержке других спонсоров, однако инициатива уже вызвала неоднозначную реакцию в Конгрессе и социальных сетях. Завершить строительство планируется к январю 2029 года.

Новый зал будет рассчитан примерно на 650 гостей, что значительно превышает вместимость нынешней Восточной комнаты Белого дома. В то же время у проекта немало критиков. Они считают строительство скорее имиджевым ходом Трампа, а некоторые предполагают, что президент таким образом пытается отвлечь внимание общества от других важных вопросов.

В апреле 2026 года суд в США временно приостановил строительство бального зала в Восточном крыле Белого дома, поскольку администрация Дональда Трампа не получила на это разрешения Конгресса. Судья Ричард Леон подчеркнул, что президент не может в одиночку изменять историческое здание, имеющее национальное значение, без согласования с Конгрессом.