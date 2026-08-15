Про це пише NBC News.

Що відомо про звернення Трампа до Верховного суду?

Відповідне звернення подали 14 серпня після рішення апеляційного суду Вашингтона, який раніше підтримав блокування будівельних робіт.

7 серпня апеляційний суд округу Колумбія підтвердив рішення федерального судді Річарда Леона, який заборонив продовжувати роботи на об'єкті до завершення судового розгляду. У команді Трампа вважають таке рішення необґрунтованим.

Генеральний прокурор США Дін Джон Сауер заявив, що судова заборона фактично надає одному окружному судді надмірні повноваження визначати, які будівельні роботи є необхідними для безпеки президента, його родини, співробітників та відвідувачів Білого дому. Йдеться, зокрема, про іноземних високопосадовців, президентів і прем'єр-міністрів інших держав.

Попри рішення апеляційного суду, воно ще не набуло чинності, тому будівельні роботи наразі продовжуються. Тепер остаточне слово має сказати Верховний суд США. Судді мають визначитися із питанням до 21 серпня. Адміністрація Трампа наполягає на тому, щоб будівництво просторої бальної зали Білого дому не зупиняли на час судового процесу.

Нагадаємо, Дональд Трамп планує збудувати біля Білого дому розкішну бальну залу вартістю близько 200 мільйонів доларів. Проєкт фінансує сам президент США за підтримки інших спонсорів, однак ініціатива вже викликала неоднозначну реакцію в Конгресі та соцмережах. Завершити будівництво планують до січня 2029 року.

Нова зала буде розрахована приблизно на 650 гостей, що значно перевищує місткість нинішньої Східної кімнати Білого дому. Водночас проєкт має чимало критиків. Вони вважають будівництво радше іміджевим кроком Трампа, а дехто припускає, що президент таким чином намагається відвернути увагу суспільства від інших важливих питань.

У квітні 2026 року суд у США тимчасово зупинив будівництво бальної зали у Східному крилі Білого дому, оскільки адміністрація Дональда Трампа не отримала на це дозволу Конгресу. Суддя Річард Леон наголосив, що президент не може одноосібно змінювати історичну будівлю, яка має національне значення, без погодження з Конгресом.