Авария на Balticconnector: возле места взрыва обнаружили российское судно

8 октября произошла авария на газопроводе BalticConnector. Как оказалось, возле места прорыва находилось российское судно SVG Flot.

Судно было там с вечера пятницы до вечера воскресенья. Также там находились еще 4 – 5 других кораблей.

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Возле места порыва на Balticconnector было российское судно

Как сообщил командующий Центром оборонной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг, российское судно SVG Flot находилось возле места прорыва газопровода Balticconnector с вечера пятницы до вечера воскресенья. Передвижение судов зафиксировала компания Marine Traffic.

По словам Кивиселга, разведывательный центр сил обороны следит за передвижением кораблей в Балтийском море вместе с ВМС.

Расследование продолжается. Но в то же время местонахождение этих кораблей также можно взять из открытых источников. Каждый человек может проверить это сам,

– подчеркнул он.

Авария на газопроводе Balticconnector: что известно