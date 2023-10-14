Авария на Balticconnector: возле места взрыва обнаружили российское судно
Источник:ERR
8 октября произошла авария на газопроводе BalticConnector. Как оказалось, возле места прорыва находилось российское судно SVG Flot.
Судно было там с вечера пятницы до вечера воскресенья. Также там находились еще 4 – 5 других кораблей.
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Возле места порыва на Balticconnector было российское судно
Как сообщил командующий Центром оборонной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг, российское судно SVG Flot находилось возле места прорыва газопровода Balticconnector с вечера пятницы до вечера воскресенья. Передвижение судов зафиксировала компания Marine Traffic.
По словам Кивиселга, разведывательный центр сил обороны следит за передвижением кораблей в Балтийском море вместе с ВМС.
Расследование продолжается. Но в то же время местонахождение этих кораблей также можно взять из открытых источников. Каждый человек может проверить это сам,
– подчеркнул он.
Авария на газопроводе Balticconnector: что известно
- Напомним, что авария на газопроводе Balticconnector произошла 8 октября.
- Во время сильного шторма зафиксировали понижение давления. Из-за этого газопровод перекрыли.
- Позже там обнаружили повреждение и неисправность в кабеле связи между Финляндией и Эстонией.
- Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур считает, что эти повреждения не могли быть нанесены одним дайвером или небольшим подводным роботом. Речь идет о более масштабных повреждениях.
- Финская сторона убеждена, что это был умышленный акт разрушения.