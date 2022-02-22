Балтия может быть следующей: президент Эстонии ответил, боится ли Путина
Алар Карис не боится, что Владимир Путин посягнет на Балтийские страны. Президент Эстонии подчеркнул, что дальнейшая эскалация Москвы будет агрессией против всего НАТО.
Соответствующее заявление о возможном желании главы Кремля идти с агрессией на Балтию эстонский лидер Алар Карис сделал во время совместного с Владимиром Зеленским брифинга, сообщает 24 канал.
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Карис не боится, что Россия захочет атаковать Балтию
Политика спросили, не опасается ли он, что страны Балтии могут стать следующей целью Путина после Украины. В ответ Карис отметил, что "во-первых, ничего не боится, во-вторых, это не вопрос балтийских государств или каких-либо других членов НАТО".
Если эскалация ситуации будет продолжаться, это будет война против НАТО, а не против Эстонии или Латвии или другой страны – нужно это учитывать.
– подчеркнул эстонский президент.
Напомним, Алар Карис 22 февраля находится с визитом в Киеве. Он провел переговоры с Зеленским по поводу дальнейших шагов по активизации двустороннего сотрудничества государств, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Россия признала боевиков на Донбассе: коротко
Президент России 21 февраля подписал указы о признании боевиков с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Соглашения между этими квазиреспубликами и Москвой предусматривают оказание им военной помощи.
Фактически это означает, что на 8 году войны Россия открыто признала свое военное присутствие на территории Донбасса.
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