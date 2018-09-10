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Балух очень плохо себя чувствует и вынужден принимать обезболивающие, – адвокат

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Состояние Балуха значительно ухудшилось, ему снова отказали в УДО
Состояние Балуха значительно ухудшилось, ему снова отказали в УДО / Фото из открытых источников

Состояние украинского политзаключенного Владимира Балуха значительно ухудшилось. Он страдает от сильной головной боли, имеет головокружение, у него болят спина и печень. Балух вынужден принимать обезболивающие препараты.

Об этом со ссылкой на адвоката политзаключенного Ольгу Динзе передает "Крымская правозащитная группа".

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У моего подзащитного болезненный вид, он очень плохо себя чувствует. Владимир страдает от сильной головной боли, у него головокружение, болит спина и печень,
– отметила правозащитница.

По ее словам, Балух вынужден принимать обезболивающие препараты, однако ситуация с его голоданием остается без изменений.

Также Динзе рассказала, что утром 10 сентября состоялось судебное заседание в так называемом Верховном суде Крыма.

В инстанции удовлетворили апелляционную жалобу защиты украинца на отказ Железнодорожного районного суда Симферополя о прекращении производства по ходатайству об условно-досрочном освобождении Владимира Балуха. Там также не отменили постановление о продлении меры пресечения.

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Как сообщила Динзе, заседание было открытым, но самого Владимира Балуха в зал суда не привезли, он принимал участие в заседании с помощью видеосвязи.

Владимира Балуха возмутило выступление российского прокурора, который назвал решение Железнодорожного районного суда Симферополя об отказе в УДО "обоснованным и законным".

Владимир был возмущен и заявил, что больше не желает "принимать участие в этом фарсе". Судья решил выключить видеосвязь из СИЗО, чем фактически удалил Балуха с заседания,
– рассказала Ольга Динзе.

Адвокат подчеркнула, что рассматривая апелляцию защиты на решение о УДО, Верховный суд Крыма ссылался на характеристику активиста, которая была предоставлена ​​администрацией СИЗО и не изучалась в суде первой инстанции.

Напомним, 5 июля незаконный "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания. Так, Балух приговорен к 5 годам заключения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

В чем обвинили Владимира Балуха?
8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

Оккупационные власти Крыма обвинила Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма заложники Украинцы в плену РФ Владимир Балух
Источник: 24 канал
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