Банальные уловки, – у Зеленского ответили Кремлю относительно встречи с Путиным

В России дерзко заявили, что не проводят никакой подготовки к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Офисе Президента говорят, что это банальные уловки Кремля.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк. Он прокомментировал слова пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

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В ОП отреагировали на слова Пескова

Это банальные психологические уловки россиян,

– отметил Подоляк.

Отметим, что Песков заявил, что подготовка к очной встрече Зеленского и Путина вообще не проводится. Якобы в Москве обиделись на слова Зеленского о различии русского и украинского народов.

Что именно сказал Зеленский

Во время прямой линии с россиянами Владимир Путин отвечал на вопрос, почему Украина не попала в список "недружественных" стран. Путин сказал, что якобы русские и украинцы – один народ, разделенный внешними факторами.

На это сразу отреагировал президент Украины. Зеленский сказал, что русские и украинцы никогда не были одним народом, хотя у них много общего было в прошлом.

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