Банальные уловки, – у Зеленского ответили Кремлю относительно встречи с Путиным
Источник:"РБК-Украина"
В России дерзко заявили, что не проводят никакой подготовки к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Офисе Президента говорят, что это банальные уловки Кремля.
Об этом сообщил советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк. Он прокомментировал слова пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.
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В ОП отреагировали на слова Пескова
Это банальные психологические уловки россиян,
– отметил Подоляк.
Отметим, что Песков заявил, что подготовка к очной встрече Зеленского и Путина вообще не проводится. Якобы в Москве обиделись на слова Зеленского о различии русского и украинского народов.
Что именно сказал Зеленский
Во время прямой линии с россиянами Владимир Путин отвечал на вопрос, почему Украина не попала в список "недружественных" стран. Путин сказал, что якобы русские и украинцы – один народ, разделенный внешними факторами.
На это сразу отреагировал президент Украины. Зеленский сказал, что русские и украинцы никогда не были одним народом, хотя у них много общего было в прошлом.
Читайте также Сегодня мяч на стороне России, – Зеленский о встрече с ПутинымОбратите внимание! Зеленский предложил Путину встретиться еще в апреле 2021 года – когда у восточной украинской границы собирались российские войска. Путин сначала посоветовал вести переговоры с боевиками, а затем пригласил главу Украины в Москву. Среди вероятных мест встречи называли Ватикан, Тель-Авив и Вену.