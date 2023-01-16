Маразм прогрессирует: Россия придумала, что Украина создает "бандеро-язычество"

Российские пропагандисты, очевидно, еще не отошли от "праздничного запоя" и попытались продемонстрировать всю свою "креативность" в создании фейков. Они уже рассказывают, что в Украине распространяется новая религия – так называемое "бандеро-язычество".

Ведущая 24 канала София Трощук высмеяла новый максимально странный фейк от российских пропагандистов. Сложно представить, как кто вообще смог додуматься до столь абсурдной идеи. Маразм оккупантов только прогрессирует.

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Начали рассказывать еще и об "эзотерическом нацизме"

После басен о "демилитаризации", "денацификации", а затем и "десатанизации" российские пропагандисты не остановились. Они объединили два своих "любимых" слова – "Бандера" и "нацизм" – и придумали новую религию.

На болотах придумали якобы новую украинскую религию - "бандеро-язычество". Они там еще добавили об "эзотерическом нацизме". Не знаю, как это соединилось в их головах. Но со страхом боюсь на следующий день. Кажется, что украинцы, которые это прочитают, могут "умереть от смеха",

– отреагировала Трощук.

Трудно представить, как вообще может функционировать так называемое "бандеро-язычество" и "эзотерический нацизм". Что самое смешное – пропагандисты на полном серьезе распространяют такой бред в своих СМИ, а "простые россияне", вероятно, вполне в такое верят. Настоящая альтернативная реальность.

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Россия, возможно, сможет заключить безвиз с Замбией

Пока представители недоимперии придумывают новые религии, их министерство иностранных дел занимается более серьезными вещами. Там сообщили, что ведут переговоры с 12 государствами по безвизовому режиму.

Если повезет, то россияне смогут поехать без виз в Мексику, Малайзию, ряд стран Карибского бассейна, Саудовской Аравии, Замбии и т.д.

Замбия – вообще отличный вариант. Доступ к Европе уже теряют, в США их тоже не так охотно принимают. В разных странах не любят россиян. И теперь они смогут уехать в Замбию. Прекрасная перспектива, учитывая тот факт, что у них ничего не осталось,

– заметила Трощук.

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