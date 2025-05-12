Ее переносят дроны: ГУР раскрыло детали новой крылатой ракеты России "Бандероль"

В последнее время россияне начали активно терроризировать южные регионы реактивным дроном "Бандероль". Долгое время об этом беспилотнике было мало информации. Было известно лишь, что он опаснее "Шахеда".

Впрочем, теперь украинская разведка узнала об особенностях нового вооружения россиян. Оказалось, что "Бандероль" – это не просто реактивный дрон, а это настоящая крылатая ракета, передает 24 Канал.

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Что известно о "Бандероль"

Установлено, что разработчик ракеты – подсанкционное предприятие "Кронштадт".

Основным носителем ракеты является БПЛА "Орион" производства той же компании. Также осуществляется адаптация изделия для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.

Особенностью ракеты является ее способность выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типовых крылатых ракет российского производства (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), сохраняя при этом характерную траекторию полета крылатой ракеты.

Новая ракета оккупантов – "Бандероль" / Фото ГУР

"Бандероль" оснащена боевой частью массой до 150 килограммов. Она способна преодолевать расстояние до 500 километров со скоростью 500 километров в час. В качестве топлива используется авиационный керосин.

для производства ракеты враг использует иностранные компоненты. Среди них:

реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) – двигатель для авиамоделирования, который продается даже через онлайн-площадки;

телеметрический модуль RFD900x австралийского производства или его китайская копия;

инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения;

аккумуляторные батареи Murata (Япония);

сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея);

помехозащищенная CRP-антенна Комета-М8 (Россия);

почти два десятка микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.

Большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает через сеть "Чип и дип" – одного из крупнейших российских дистрибьюторов электроники.

В целом идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, привлеченных к ее производству или поставке.