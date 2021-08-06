В Бангладеш молнии наделала беды: погибли 17 гостей свадьбы

В Бангладеш на одном из празднований свадьбы произошла трагедия. По меньшей мере 17 гостей погибли от удара молнии. Также есть 14 раненых.

Среди пострадавших есть и жених. Трагедия произошла в прибрежном городке Шибгандж.

К теме Украину накроют грозы и шквалы: где будет опасно

Где были гости

В момент, когда город накрыла непогода, гости высадились с лодки. Они как раз группой направлялись к дому невесты. В них попало сразу несколько молний.

Молнии в Бангладеш: главное

Ежегодно сотни людей в Южной Азии гибнут от ударов молний.

Власти Бангладеша даже были вынуждены объявить молнию стихийным бедствием. Это произошло в 2016 году. Тогда только за месяц непогода убила более 200 человек. Трагический рекорд – 82 человека за один день.

Специалисты заверили, что увеличение жертв в результате молний – из-за вырубки лесов.