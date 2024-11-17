В гражданской жизни представление о войне несколько искажено, – Баник

В медиа достаточно распространено мнение, что дроны изменили ведение войны. В то же время представление о войне в целом несколько сотворено в гражданской жизни и на то есть ряд причин.

Об этом рассказал Мстислав Баник, руководитель департамента в Минцифре в интервью 24 Каналу. По его словам, так случилось, оксколько много информации не раскрывают.

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В гражданской жизни представление о войне немного искажено. Поскольку большое количество информации не раскрывается: о том, как работают различные подразделения, как работают те же дроны, другие виды оружия и так далее. Бывает и такое, что из соображений эффективности применения этой информации – ее немного,

– отметил Мстислав Баник.

Ошибочные представления у гражданских о войне

В то же время он очертил главные моменты, которые он успел уже отметить в своих представлениях о войне до того, как приобщиться к войску и после.

"Первое, что точно отличалось от моих представлений, – это то, что многие люди занимаются колоссальным количеством работы, о которой я даже не подозревал", – добавил военнослужащий.

А вот в контексте применения дронов, то по мнению военного, людям свойственно лучше радоваться "победам" – успешно пораженной технике, складов боеприпасов, подбитой технике.

Я хочу, чтобы все поняли, что служба, связана с беспилотниками, – это все равно не простая служба. Ты так же ездишь на боевые выходы, так же существуют угрозы твоей жизни, – отметил Мстислав Баник.

По его словам, на каждый вылет FPV-дрона, который залетает во вражескую технику, и который собственно показывают в видео, приходится огромное количество неуспешных вылетов. И это большое количество составляющих и это большая упорная работа ежедневно.

Война – это динамика

Следующий момент, который очертил руководитель департамента в Минцифре, это то, что в войне, как и во многих сферах, нужно каждый день адаптироваться и развиваться.

"То, что у тебя работает сегодня, завтра вообще может дать нулевой результат", – добавил военный.

По словам Баника, бывает и такое, что как гражданский ты время от времени читаешь технические характеристики дронов и ракет, а потом выясняется, что этот дрон имеет дальность только 5 километров, а враг, например, находится за 8.

По его словам, так часто происходит, когда производители только испытывают технологию. Например, в полигонных условиях дроны могут себя прекрасно проявлять, но в боевых условиях эффективность нулевая.

Важно! Полный текст интервью с Мстиславом Баником – читайте по ссылке.