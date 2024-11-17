Про це розповів Мстислав Банік, керівник департаменту в Мінцифрі в інтерв'ю 24 Каналу. За його словами, так сталось, окскільки багато інформації не розкривають.

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У цивільному житті уявлення про війну трохи спотворене. Оскільки велика кількість інформації не розкривається: про те, як працюють різні підрозділи, як працюють ті ж дрони, інші види зброї й так далі. Буває і таке, що з міркувань ефективності застосування цієї інформації – її небагато,

– зазначив Мстислав Банік.

Помилкові уявлення у цивільних про війну

Водночас він окреслив головні моменти, які він встиг уже відзначити у своїх уявленнях про війну до того, як долучитись до війська і після.

"Перше, що точно відрізнялося від моїх уявлень, – це те, що багато людей займаються колосальною кількістю роботи, про яку я навіть не підозрював", – додав військовослужбовець.

А ось в контексті застосування дронів, то на думку військового, людям притаманно краще радіти "перемогам" – успішно ураженій техніці, складів боєприпасів, підбитій техніці.

Я хочу, щоб усі зрозуміли, що служба, пов'язана з безпілотниками, – це все одно не проста служба. Ти так само їздиш на бойові виходи, так само існують загрози твоєму життю, – наголосив Мстислав Банік.

За його словами, на кожен виліт FPV-дрона, який залітає у ворожу техніку, і який власне показують у відео, припадає величезна кількість неуспішних вильотів. І це велика кількість складових і це велика наполеглива робота щодня.

Війна – це динаміка

Наступний момент, який окреслив керівник департаменту в Мінцифрі, це те, що у війні, як і в багатьох сферах, потрібно кожен день адаптуватися і розвиватися.

"Те, що в тебе працює сьогодні, завтра взагалі може дати нульовий результат", – додав військовий.

За словами Баніка, буває й таке, що як цивільний ти час від часу читаєш технічні характеристики дронів і ракет, а потім з'ясовується, що цей дрон має дальність тільки 5 кілометрів, а ворог, наприклад, перебуває за 8.

За його словами, так часто стається, коли виробники лише випробувують технологію. Наприклад, в полігонних умовах дрони можуть себе чудово проявляти, але у бойових умовах ефективність нульова.

Важливо! Повний текст інтерв'ю з Мстиславом Баніком – читайте за посиланням.