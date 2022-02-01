Говорится, что банк уже испытал отключение систем от поддержки поставщиков иностранного софта и электроники. Кроме того, правительство оккупанта обеспокоено тем, что США могут запретить поставки микроэлектроники в Россию.

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Россия останется без Microsoft и других поставщиков

Если худший сценарий все-таки произойдет, то российские банки могут отключить от поставщиков Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel.

СМИ информируют, что "Сбербанк" планирует закупить серверы и системы хранения данных. Мол, Россия уже прорабатывает, что будет делать, когда ей ограничат поставки или вынуждена будет остановить предприятия, которые работают на поддержке иностранного программного обеспечения.

Но в цифровом министерстве страны-агрессора делают вид, что сохраняют спокойствие. Там назвали такую подготовку "стандартной практикой". Российское Минцифры оправдывается: "Любой крупный бизнес анализирует устойчивость IT-структуры и оценивает возможные риски".

Иностранные программы заменят отечественными

Оборудование американской компании Nvidia обеспечивает работу одного из самых мощных суперкомпьютеров России Christofari. Его могут заменить на российский "Модуль".

Интересно, что сами банки информацию не комментируют. В частности, молчат: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Промсвязьбанк" и "Альфа-банк".

Санкции против России

В США не раз заявляли, что введут санкции против России лишь после того, как она нападет на Украину. Предупреждали также о финансовых санкциях, касающихся банков, и отключении России от SWIFT.

Администрация президента Джо Байдена проводила переговоры с представителями крупнейших банков страны. Говорили о возможных ограничительных мерах против России.

Есть мнения, что масштабные санкции, которыми США угрожают России в случае ее вторжения в Украину, могут разрушить экономику страны-агрессора. Однако они повлияют и на другие государства.

В США также разработали санкции против ближайшего окружения Путина. Ограничения затронут членов советов директоров госкомпаний страны-агрессора, больших чиновников и даже их жен и детей.

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