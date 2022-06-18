Банки и товары двойного назначения: Польша призвала ЕС ужесточить санкции против России
Источник:The First News
В июне 2022 года Польша призвала ЕС усилить ограничения против России. Седьмой пакет санкций нужно принять как можно скорее.
Соответствующее заявление сделал Марчин Пшидач – заместитель министра иностранных дел. Он подчеркнул, что европейцы должны действовать скоординированно.
Заметьте , Данилов объяснил, почему Украина только сейчас ввела санкции против Путина.
Пшидач добавил, что седьмой пакет санкций против России нужно принять как можно скорее. Он подчеркнул, что сильный удар по стране-агрессорке не смог на достаточном уровне ослабить Владимира Путина, а также его военную машину.
По словам главы МИД Польши, седьмой пакет ограничений должен включать полный запрет на экспорт в Россию:
- европейских технологий;
- товаров так называемого двойного назначения
По словам Пшидача, речь идет о продукции гражданского назначения. Ее можно использовать в военных целях.
Кроме того, замглавы МИД подчеркнул, что следует вводить ограничения против банков и российских каналов пропаганды.
Заявление Моравецкого
В Гааге 14 августа лидеры НАТО провели неформальную встречу . На нем присутствовали представители 7 стран. Речь идет о Бельгии, Румынии, Польше, Португалии, Нидерландах, Дании и Латвии.
Матеуш Моравецкий – польский премьер – подчеркнул, что Альянс делает для Украины недостаточно. Он отметил, что вторжение России в Украину было темой номер один во время встречи лидеров НАТО.
По словам Моравецкого, укрепление единства стран Альянса и всей Североатлантической вертикали в настоящее время особенно важно.
Достаточно ли мы сильны в защите наших европейских ценностей? Украинские военные и украинский народ борются за важнейшие ценности Европы и свободного мира – суверенитет, свободу, право жить. И я считаю, что ответ на предыдущий вопрос – нет,
– подчеркнул Моравецкий.
Премьер-министр Польши подчеркнул, что всем государствам и народам нужно делать гораздо больше. В частности, говорится о поставках оружия и артиллерии. Она нужна для того, чтобы Украина смогла защитить все свои территории и суверенитет.
Моравецкий заявил, что Украину необходимо поддержать здесь и сейчас, а не через несколько недель или месяцев.
Джонсон назвал 4 жизненно важных шага
- Борис Джонсон назвал 4 шага, которые являются жизненно важными для Украины. В первую очередь, необходимо обеспечить Украину вооружением, техникой, боеприпасами и учениями.
- Во-вторых, нужно сохранить жизнеспособность Украины. Необходимо выплачивать людям зарплату, управлять школами, доставлять помощь, начинать реконструкцию там, где это возможно.
- Также нужно работать над альтернативными сухопутными маршрутами. Украинская экономика должна работать.
- Кроме того, необходимо "вытаскивать" продовольствие, которое Россия заблокировала в украинских портах.
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