Боррель решил выдворить некоторых дипломатов из постоянного представительства России при ЕС
Источник:Интерфакс-Украина
Некоторых российских дипломатов выдворят из постоянного представительства России при ЕС. Соответствующее решение озвучил 5 апреля Жозеп Боррель.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заметил, что этих людей объявят персонами нон грата. Они участвуют в деятельности, которая противоречит их дипломатическому статусу.
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Я принял решение признать персонами нон грата нескольких сотрудников постоянного представительства России при ЕС за участие в деятельности, которая противоречит их дипломатическому статусу,
– подчеркнул Боррель.
Также главный дипломат ЕС собирается вскоре посетить Киев. В украинскую столицу Боррель прибудет вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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