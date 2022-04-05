В Барвенковом оккупанты обстрелами повредили дома, автомобили и сельхозтехнику, – Синегубов
5 апреля 2022 , 14:40Читати новину українською
Источник:телеграм Олега Синегубова
Вражеские силы продолжают обстрелы Харьковщины и пытаются закрепиться на определенных позициях. Снаряды оккупантов были направлены на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
На протяжении суток российские оккупанты произвели обстрелы Барвенкового. Целью врага стали жилые дома.
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Последствия обстрела
Снаряды врага повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику. Жителей города призывают записываться на эвакуацию поездами, ведь ситуация может повториться.
Кроме того, ОВА просит позаботиться о безопасности жителей Лозовой. Через населенный пункт курсируют бесплатные поезда.
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