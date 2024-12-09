Падение дома Асадов: биография диктатора и династии, превратившей Сирию в руины

7 – 8 декабря 2024 года подошло к концу 53-летнее правление династии сирийских диктаторов. Башар Асад сбежал из Дамаска в Москву и обещал вернуться, однако, история его коллеги-неудачника Януковича, который бежал при похожих обстоятельствах, доказывает, что это билет в один конец.

Что интересно, после победы Революции Достоинства и бегства Януковича в Россию, экс-глава ФСБ и экс-премьер России Сергей Степашин по поручению Путина лично интересовался у Башара аль-Асада, удержит ли тот власть в Сирии, где тогда уже бушевала гражданская война. В ответ сирийский диктатор уверял, что он не Янукович и не собирается бежать из страны.

А пока Асад с семьей обживается в России, 24 Канал напоминает об основных этапах биографии его семьи и окружения. А также объясняем, как он превратился из скромного врача-офтальмолога в авторитарного диктатора, который виноват в смертях тысяч людей.

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Наследие Хафеза Асада: кем был отец Башара

Башар аль-Асад или просто Башар Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске и стал свидетелем превращения своего отца, Хафеза Асада, из влиятельного военного летчика и министра обороны в единоличного правителя Сирии.



Нуреддина аль-Атаси и Хафез Асад / Фото Keystone-France / Gamma-Rapho

В 1970-м году Асад-старший отстранил от власти президента страны Нуреддина аль-Атаси, но самое главное – своего друга и старшего товарища Салаха Джадида, с которым спланировал предыдущий государственный переворот и который наивно считал, что будет удерживать всю власть в стране в статусе серого кардинала.

Сначала Хафез Асад решил сам стать серым кардиналом, но впоследствии понял, что это лишнее, поэтому убрал с дороги еще одного президента, Ахмада аль-Хатиба, сделал его спикером, а сам стал на его место, положив начало в Сирии династии Асадов, официальная хронология которой начинается 14 марта 1971 года.

Кто такие алавиты и какое влияние имели в Сирии Стоит напомнить, что Асады были представителям этно-религиозного меньшинства в Сирии. В то время как большинство в стране составляли мусульмане-сунниты, Асады были представителями алавитов. Это кочевники-скотоводы, чьи верования и мировоззрение близки к шиитам (которые доминируют в соседнем Иране). Дед Асада был вождем одного из таких племен (Калбия) и имел другую фамилию – аль-Вахш (что значит "дикарь"), но решил изменить ее на более солидную и стал аль-Асадом (то есть "львом"). Под этим именем Асады и попали в историю.



Алавиты в независимой Сирии, несмотря на принадлежность к меньшинству, имели большое влияние. Причиной этого стал их традиционный карьерный путь – служба в армии, войско в молодом государстве имело большой авторитет и образование местного варианта военной хунты было вопросом времени. И это произойдет уже при непосредственном участии Асада-старшего.

Хафез Асад успешно использовал военный социальный лифт и получил неплохие стартовые позиции. Также карьере помогли и родственные связи. Он был женат на двоюродной сестре – Аниси Махлуф, а та была представительницей влиятельной семьи алавитов из Латакии. Хафез Асад был племянником ее матери, однако, по племенным порядкам это не могло быть препятствием.

Куда большей преградой был статус "бедного родственника", однако, над преодолением этой проблемы хорошо поработал сам Хафез – молодому летчику и офицеру сирийских ВВС никто отказывать не стал.

Хафез Асад установил в Сирии режим личной диктатуры, разрушив статус кво, где алавиты были военной элитой, а сунниты – политической. Он держался довольно дерзко и активно опирался на советскую помощь.

В молодые годы он учился на пилота в СССР и даже выучил русский язык. Этот факт биографы семьи часто используют, чтобы подсветить "руку Москвы" и показать Асада-старшего советской марионеткой. Где-то так оно и было, сирийский правитель никогда не отказывался от советского оружия и денег, однако, вел довольно самостоятельную политику и делал, что хотел.



Брежнев и Асад / Фото росСМИ

Советская база ВМФ в Тартусе, появившаяся в середине 1970-х годов и сейчас, вероятно, доживает свои последние дни, Асаду особо не мешала, наоборот даже была неким гарантом, что Израиль дальше Голанских высот на пойдет.

Это добавляло Асаду-старшему солидности и статуса любимца советских руководителей, а также картбланш на террор внутри страны (и немного за ее пределами в соседнем Ливане) и традиционное для ближневосточных диктаторов обогащение. Обоими делами Асад-отец занимался довольно успешно, пережил попытки государственного переворота (инициатором одного из которых был его родной брат) и беспощадно выжигал огнем и ядовитыми газами любое сопротивление.

Нелюбимый сын и скромный офтальмолог

Башар Асад был третьим ребенком в большой семье и хотя отец его особо ничем не выделял, тот рос "сыном маминой подруги", а главное – ни о чем не беспокоился. На власть также не претендовал, потому что отец выбрал на роль принца и наследника своего старшего сына Басиля.



Хафез Асад с женой Анисой и детьми: Басилем, Бушрой, Махером, Меджидом и Башаром, 4 июня 1974 года / Фото Alexandra De Borchgrave / Gamma-Rapho

Башара такая жизнь вполне удовлетворяла, он активно пользовался своими привилегиями, однако, не забывал и об умеренности. Вел себя тихо и скромно, в скандалы не попадал. Отец выбрал ему не военную, а медицинскую карьеру. Он подчинился, хотя и не хотел этого.

В 1988 году Асад с отличием окончил университет Дамаска и стал врачом, но поскольку боялся вида крови, то выбрал практически бескровный вариант медицины – офтальмологию, то есть лечение глаз. Этот факт многочисленные биографы Башара Асада будут регулярно вспоминать, чтобы подчеркнуть метаморфозы, которые превратили его в одного из самых кровавых диктаторов современности. Также в память о медицинском образовании сирийцы дадут Асаду-младшему прозвище "Доктор".

После практики в военном госпитале в Тишрине (это пригород Дамаска) Башар Асад решил продолжить обучение за рубежом. Выбор пал не на СССР, а на Великобританию.

Это уже был 1991 год и от былого величия "совка" уже не осталось ничего, поэтому выбор офтальмологического центра Western Eye Hospital при больнице Святой Марии в элитном лондонском районе Паддингтон, хорошо ныне известном миру благодаря одноименному мишке-шалуну, был абсолютно логичным и правильным.



Башар Асад во времена студенчества / Фото Al Jazeera

Внезапный наследный принц

В Лондоне молодой врач также жил скромно и делал акцент на науке. Башару очень нравилась жизнь в Британии. Он восхищался английским певцом Филом Коллинзом и европейской культурой.

Все изменилось в 21 января 1994-го, когда его старший брат 31-летний Басиль на скорости 240 километров в час влетел в шлагбаум неподалеку от аэропорта Дамаска. Поскольку полковник Басиль Асад не имел привычки пристегивать ремень безопасности и не любил медленной езды, потому что горнолыжные курорты в Альпах ждать не будут, то погиб он мгновенно. Интересно, что водитель принцевого Mercedes, который сидел на заднем сиденье, вообще не пострадал.

После трагической и нелепой смерти старшего брата Башару Асаду пришлось покинуть лондонскую интернатуру и быстро возвращаться в Сирию и становиться наследником отца (другим вариантом был развращенный младший сын диктатора – Магер, но его кандидатуру забраковали из-за (ирония) чрезмерной жестокости.

Башар начал готовиться – он "поступил" в военную академию в Хомсе и уже в следующем году стал капитаном-танкистом. Впоследствии возглавил Республиканскую гвардию, а в 1999-м уже был полковником. В следующем году Хафез Асад после 30-летнего правления умер. 10 июня его жизнь оборвал сердечный приступ. К этому времени преемник уже был подготовлен и транзит власти в Сирии состоялся без проблем.



Портреты Хафеза Асада и его сына Башара в Сирии / Фото dpa / R. Jensen

Башар Асад стал президентом Сирии. Для этого местный парламент немножко поиграл с Конституцией и снизил возрастной ценз с 40 до 34 лет, именно под Асада. "Выборы", а точнее "референдум" прошли спокойно, потому что не зря они в кавычках, – Асад-младший получил 97,3% голосов сирийцев и начал править.

В счастливом для себя 2000-м году Башар Асад обрел не только власть, но и любовь всей жизни.

История любви Асмы и Башара Асадов

Асма Асад (в девичестве Ахрас) также сирийка, только не алавитка, а суннитка. Родители Асмы перебрались в Европу и вели вполне себе западный образ жизни. Отец был успешным врачом-кардиологом, а мать – дипломатом. Асма стала в Великобритании Эммой, окончила Королевский колледж Лондона, получив степень бакалавра по информатике и диплом по французской литературе.

На момент встречи с Башаром Асадом она имела британский паспорт (и до сих пор формально имеет статус подданной Его Величества), работала финансовым аналитиком в JP Morgan и училась в магистратуре Гарвардской бизнес-школы. Но весенняя поездка к родственникам в Сирию изменила все. В Дамаске Асма встретила Башара Асада (еще не президента) на дне рождения своей тети.

Они были знакомы еще с 90-х, когда оба жили в Лондоне, но тогда ничего не получилось, хоть молодой врач очень понравился маме девушки. Отношения оборвал внезапный отъезд Асада-младшего в Сирию. Сейчас же роман развивался молниеносно – Асма и Башар тайно поженились в декабре 2000 года, церемония якобы прошла в Ливии в палатке посреди Сахары.

"Эмма" покинула старую жизнь, так и не получив MBA, зато стала первой леди Сирии (но не формально, потому что этот статус сохранила жена Хафеза и мать Башара – Аниса).

На следующие 10 лет Асма Асад станет мировой иконой стиля и успешным примером вестернизации Ближнего Востока, ее будут ставить в пример и сравнивать с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой, с ней будут считать за честь встретиться Брэд Питт и Анджелина Джоли. А многочисленные рейтинги мировых глянцев будут ставить ее в непременные топы, давая высокие оценки за стиль, красоту, интеллект и благотворительность.



Асма и Башар Асады / Фото Miguel Medina / AFP

Либерал на отцовском троне и орден от Украины

Башар Асад также начнет свое правление как образованный абсолютист и прогрессивный либерал. Он освободит политических заключенных, позволит некоторые политические вольности и начнет либеральные реформы.

Неочевидным бонусом первых лет правления Башара Асада стала украинская награда – Орден князя Ярослава Мудрого первой степени, полученный из рук президента Кучмы, когда тот гостил в Дамаске и искал пути для преодоления собственной изоляции.



Тогда украинский руководитель заявил, что Сирия является страной больших и даже неисчерпаемых возможностей для Украины, Кучма отметил "радужные перспективы" для украинской экономики при сотрудничестве с Сирией. Интересно, что орденоносным кавалером Асад остается до сих пор, несмотря на признание оккупации Крыма и расшаркивание перед Путиным, поскольку законом не предусмотрено обратной процедуры. При этом решение СНБО Украины от 18 марта 2023 года прямо предусматривает лишение всех государственных наград в отношении Асада. Он прописан в перечне лиц, попавших под 10-летние санкции, под номером 280 как "гражданин Сирии Башар Хафез аль-Асад", но составители документа перепутали дату рождения диктатора и вместо 11/09/1965 почему-то написали 11/11/1965.

В первый год Асада у власти СМИ действительно без остановки хвалили молодого президента и в восторге писали о "Дамасской весне", как примере мудрой политики и успешной модернизации страны. Также СМИ будут писать, что большую роль в этом сыграла именно Асма, которая убедила мужа быть добрым к собственному народу.



Асма и Башар Асад / Фото AFP

Возвращение Сирии к базовым настройкам

К сожалению, этой доброты надолго не хватило. За спиной молодого президента бывшая отцовская гвардия плела интриги и настаивала на "твердой руке". Под страхом потерять власть Башар Асад начал сворачивать либеральный эксперимент и откатил Сирию к "базовым настройкам".

Не стоит забывать, что в это время у соседей Сирии не было спокойно – едва ли не самым большим вызовом стали события в Ираке, где коалиция во главе с США лишила власти Саддама Хусейна. Свергнуть диктатора удалось так эффектно, что американцы "немного переборщили" и своими руками открыли ящик Пандоры, из которого на свет божий вылез страшный ИГИЛ – "Исламское государство Ирака и Леванта (то есть Сирии)".

Также запылал Ливан, где Сирия долго занимала ведущее место, но вынуждена была вывести собственный оккупационный контингент после убийства популярного премьера Рафика Харири. Покушение 14 февраля 2005 года до сих пор не раскрыто, по одной из версий за убийством стоит "Хезболла", по другой – сирийские спецслужбы. Впрочем, не Западе особо разбираться с этим детективом не стали и негласно обвинили Асада, после чего отношения с Западом покатились в пропасть.

Гражданская война и окончательное превращение либерала в мясника

Самая главная проблема страны заключалась в том, что обещанной модернизации Сирии не произошло – большие города действительно сверкали, словно Донецк в дни Евро-2012, однако, в провинции так же царили нищета и коррупция, как и во времена Асада-старшего. Неудивительно, что когда в конце 2010-го началась "Арабская весна", сирийцы (немного с опозданием) вышли на улицы.

Поводом для протестов в Сирии стали события в городке Дарья, где местные школьники нарисовали на стене граффити с надписью "Доктор, ты следующий". Местные спецслужбы, которыми руководил Башаров родственник, ребят быстро нашла, схватила и пытала. Об этом стало известно и люди вышли к мечетям на мирные протесты – в ответ военные открыли огонь на поражение. Это породило новые протесты, но уже не мирные – люди образовали отряды местного ополчения и принялись восстанавливать справедливость так, как считали нужным.

Башар Асад в это время принимает судьбоносное решение – он решает бороться за сохранение своей власти и пускается во все тяжкие. В 2011 году в Сирии началась гражданская война, которая быстро приобрела черты "королевской битвы".

Тогда же окончательно сбросила маску и госпожа Асма (в Сирии ее называют "Астма"), которая в лучших традициях Люси Янукович начала защищать мужа и рассказывать об интригах мировых кукловодов и внешнем влиянии. Она так оправдывала преступления своего мужа, что Скотланд Ярд даже начал расследование против нее, а британские политики призвали лишить Асму Асад гражданства Соединенного Королевства. В 2020 году США ввели против сирийской первой леди персональные санкции.

За время гражданской войны Асад и весь его режим несколько раз был на грани уничтожения, но каждый раз Башару везло, впрочем, каждый раз за это приходилось платить все больше.

Сначала Асад-младший позвал на помощь Иран, тот радостно согласился и прислал не только своих "стражей" из КСИР, но и боевиков из "Хезболлы" и наемников из Афганистана. Когда и этого стало мало – появился Путин со своими самолетами и кораблями, а вместе с ним – путинской "повар" Евгений Пригожин и наемники из группы "Вагнера". Именно за военные преступления в Сирии Пригожин получил свою первую звезду героя России.

Вся эта банда радостно погрузила Сирию в кровавую бойню на долгие годы. Асад благословил все преступления и стал соучастником бомбардировок гражданских кварталов городов, газовые атаки, внесудебные казни и пытки в тюрьмах, голод и геноцид.



Целые сирийские города были разрушены / Фото Getty

На глазах шокированного мира некогда прогрессивный президент-демократ превратился в жестокого диктатора, на чьих руках кровь сотен тысяч собственных граждан и ответственность за миллионы беженцев. При этом Башар Асад и в дальнейшем делал вид, что все хорошо – он все так же носил роскошные дорогие костюмы от ведущих западных дизайнеров, а его красавица-жена увеличивала высоту шпильки туфель. Но вместо королевы Елизаветы ручкаться теперь приходилось с Путиным и признавать оккупацию Крыма. Для остального мира Асады стали изгоями.

В 2020-м эта "сделка с дьяволом", казалось, принесла победу – ИГИЛ был разгромлен, а оппозицию изолировали и заблокировали в их анклавах.



Также удалось наладить бизнес – Сирия стала региональным лидером по производству наркотиков и важнейшим хабом для наркотрафика. Семья Асадов имела к этому непосредственное отношение, поскольку производство и продажу местного изобретения каптагона (дешевая разновидность амфетамина) контролировал младший брат диктатора Магер Асад, а также родственники первой леди.

Асад сохранил власть, но по состоянию на 2024 год уже был в статусе марионетки, за управление которой поочередно соревновались Тегеран и Москва. Когда же ниточки кукловодов ослабли, оказалось, что режим кровавого диктатора никто не собирается защищать, хотя о подготовке сил оппозиции сообщали еще в 2023 году – сразу после разрушительного землетрясения.

В итоге режим диктатора пал за 10 дней. Теперь Башар Асад, вместе с женой и тремя детьми будут строить новую жизнь в России после "падения дома Асадов" на родине. Это государство-террорист стало для Асадов новым домом давненько – клан сирийцев здесь потратил десятки миллионов на недвижимость, старший сын поступил в вуз, а Асма доверилась российской медицине и лечит там рак груди.

Старший сын Хафез-Башар в дни падения Алеппо защитил в МГУ (Московском госуниверситете) диссертацию о многочленах и стал кандидатом физико-математических наук.

Россияне не были бы собой, если бы не запаковали в эту пастораль кусочек дегтя – за гостеприимство пришлось заплатить не только одобрением всех прихотей Путина, но и посещением младшими детьми Асада оккупированного россиянами "Артека".

Но выбора уже не было. Семья Асадов давно находится под международными санкциями (с 2023 года к ним присоединилась Украина), против Асада и его родственников (в частности, официально самого богатого сирийца в мире миллиардера Рами Махлуфа) родных жены ведутся многочисленные антикоррупционные расследования.

За время 53-летнего правления династии Асады ограбили Сирию на миллиарды долларов – сейчас собственность диктатора и его клана ищут и находят по всему миру. Поэтому Асаду по примеру Януковича сейчас действительно лучше оставаться в России.

Сейчас восставшие сирийцы снимают репортажи из безграничных гаражей Асада и словно по Межиригью блуждают его дворцами, открывая все новые и новые шокирующие страницы его жизни.

Для Украины же история Асада – напоминание о том, что тираны не вечны, ворованные миллионы и миллиарды не делают счастливыми, а их грозные империи рано или поздно исчезают. Возможно, так произойдет когда-то и с Москвой, потому что не зря же они столько кричат о единстве и общих истоках цивилиазаций, древней и святой для россиян Пальмире и другом бреде.