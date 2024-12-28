Родственников Асада задержали в Ливане: они пытались сбежать с поддельными паспортами

В пятницу, 27 декабря, в аэропорту столицы Ливана арестовали жену и дочь одного из двоюродных братьев свергнутого сирийского диктатора Башара Асада. Оттуда они пытались вылететь с поддельными паспортами.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на ливанских правоохранителей и представителей службы безопасности, передает 24 Канал. Чиновники рассказали детали на условиях анонимности, поскольку не имели полномочий обсуждать это дело публично.

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В Ливане рассказали о родственниках и сторонниках Асада

По словам чиновников, Рашу Хазем, жену Дураида Асада, и их дочь Шамс было незаконно ввезено в Ливан. Женщин арестовали в аэропорту Бейрута, когда они пытались вылететь в Египет.

Считается, что десятки тысяч сирийцев нелегально пересекли границу с Ливаном в ночь падения Асада, когда повстанческие силы вошли в Дамаск.

Рифаат Асад вылетел накануне по своему настоящему паспорту и не был задержан.

Справка: Рифаат Асад – бывший вице-президент Сирии, дядя Башара Асада, отец Дураида Асада. Он руководил артиллерийским подразделением, который осуществлял обстрелы города Хама, повлекшие гибель тысяч людей, за что получил прозвище "Мясник из Хамы". В марте 2024 года швейцарская федеральная прокуратура обвинила Рифаата в военных преступлениях и преступлениях против человечности, утверждая, что более 40 лет назад он отдавал приказы об убийствах и пытках.

В целом ливанские силовики сообщили об аресте более 20 человек, связанных с силами безопасности Асада. Некоторых из них задержали при попытке продать свое оружие.

Что известно о побеге семьи Асада

Ранее 24 Канал сообщал, что после падения своей диктатуры Башар Асад с семьей сбежал в Москву. Туда бывший президент Сирии с марта 2018 года по сентябрь 2019-го 21 рейсом переправил около двух тонн валюты. За этот период семья Башара приобрела в Москве 20 роскошных квартир.

Источники, близкие к семье Асадов, сообщают, что жене бывшего диктатора Асми Асад не нравится жить в Москве. Она стремится развестись с Асадом и переехать в Лондон, поскольку имеет британское гражданство.

Впоследствии появилась информация о болезни Асмы – у нее якобы диагностировали острый миелоидный лейкоз, агрессивный рак костного мозга и крови. Считается, что лейкемия вернулась после периода ремиссии – Асма ранее лечилась от рака молочной железы.