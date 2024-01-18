"Горит в душе, мы не россияне": башкирские активисты призывают масштабировать протесты

В Башкортостане призывают собраться на протест в Уфе. Они просят выйти на протест жителей других национальных республик России. Какие требования протестующих – расскажет 24 Канал.

Во время протестов женщина записала видео с просьбой к мужчинам возвращаться с войны в Украине и защищать свою землю. Она аргументировала призыв тем, что башкирцев бьют дубинками, пока солдаты воюют за амбиции Путина. Но поклонники Путина записали "встречный" ролик, в котором заявили, что борются с нацизмом, пока кто-то разваливает Россию изнутри.

Смотрите также Все может быть достаточно кроваво: политтехнолог предположил, как будут развиваться протесты в Башкортостане

Возможны новые протесты, и не только в Башкортостане

Вечером 17 января в городке Баймак завершились протесты. Они вспыхнули после вынесения приговора активисту Фаилю Алсинову, который высказывался против войны.

После завершения протестов начали появляться призывы продолжить их 19 января, но уже в столице региона Уфе. Собраться предлагают в 10:00 у памятника национальному герою Башкортостана Салавату Юлаеву.

Певец, шоумен и танцор Алтынай Валитов записал видео, где эмоционально высказался про русский национализм. Именно его Валитов называет корнем проблем и причиной протестов.

Мы живем в своей родной земле, Башкортостане, но у нас башкиров притесняют на каждом шагу по национальному признаку. Указывают нам в родной земле говорить по-русски, увольняют директоров школ. Правительство видит только один народ – русских. Пропаганда из всех щелей говорит нам "мы русские", отправляют башкиров пачками умирать в Украине. Но мы не русские. Мы башкиры, со своей тысячелетней историей, культурой, традициями,

– говорится в ролике.

Он призвал выйти на протест в Уфе 19 января.

"Почему россияне в Уфе ходят со словами "Россия для русских" и их не сажают, а выступающего в защиту своего народа башкира на своей земле сажают? Потому что мы – национальное меньшинство. Им на всю страну кричать "Мы россияне" можно, а нам на своей земле нельзя. Где справедливость? И мы должны проглотить этот произвол? Проглотим, и через сто лет башкирский народ с тысячелетней историей исчезнет. Я не готов мириться с этим. Мы, башкиры, не готовы", – возмущается мужчина.

Валитов призывает все национальные меньшинства России выходить к администрациям своих городов с требованиями самостоятельно выбирать глав республик, а не соглашаться на тех, кого назначила Москва.

Он заключает, что нацменьшинства не против россиян, но должно быть равенство.

Власти закручивают гайки, в ГУР прогнозируют взрыв недовольства