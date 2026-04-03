Поражены НПЗ "Башнефть-Новойл", вражеский полигон и другие объекты россиян

- Поражён полигон "Куликовский" в Новопетровке, состав боеприпасов в Успеновке, а также районы сосредоточения живой силы в Котлином, Шандриголовом и Березовом.
1 и 2 апреля Силы обороны Украины ударили по важным объектам агрессора. В частности, атакован нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе.
На территории предприятия загорелся пожар. Об этом рассказали в Генштабе.
Куда Украина била по России 1 – 2 апреля?
НПЗ "Башнефть-Новойл" расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которая составляет около 1400 километров.
Этот завод является одним из крупнейших в России производителей высококачественных смазочных масел (судовых, гидравлических, моторных).
Мощность по первичной переработке нефти составляет около 7 миллионов тонн в год.
Указанный НПЗ является важной составляющей топливно-энергетического комплекса России и используется для обеспечения потребностей русской армии.
Также поражены полигон "Куликовский" в Новопетровке и склад боеприпасов в Успеновке. Оба населенных пункта расположены в оккупированной части Запорожья.
Кроме того, атакованы районы сосредоточения живой силы противника в Котлином, Шандриголовом Донецкой области и Березовом на Днепропетровщине. Утраты противника уточняются.
Что известно о последних ударах Украины по России?
- Силы обороны Украины атаковали предприятие "Стрела" в Брянской области России, производящее комплектующие к крылатым ракетам. Также наши военные поразили вражеские пункты управления БПЛА и сосредоточение живой силы на временно оккупированных территориях Запорожской и Луганской областей.
- Украина ударила по промышленной зоне завода "Тольяттиазот" в Самарской области России. Предприятие является критически важным для экономики России: оно производит широкий спектр химических продуктов, обеспечивая рабочие места для тысяч местных жителей.
- Силы обороны Украины ударили по российскому заводу "Промсинтез" в Чапаевске ракетами FP-5 "Фламинго". Завод производит компоненты взрывчатых веществ для армии России, и удар вызвал взрыв в производственной зоне.