С**лись, как с*ание животные, – наемники Пригожина жалуются на так называемую газпромовскую ЧВК

По меньшей мере, с лета 2022 года силы оккупантов не могут взять Бахмут на Донетчине. Оно неудивительно, ведь внутри вражеских войск существует раскол. В частности, уже не могут договориться между собой представители разных частных военных компаний.

Оккупанты из батальона "Поток" записали из Бахмута обращение к Путину, в котором пожаловались на главу ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Важно, что эти военные связывают с Газпромом.

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"Интриги" и "баталии" в лавах врага

Собственно, рассказали наемники, что благодаря Вооруженным Силам Украины им пришлось покинуть позиции. В то же время они недовольны, потому что командование ЧВК "Вагнера" – в частности, Пригожин – блокировало отход и даже якобы даже угрожало расправой.

С комментарием на этот "курьез" не заставил себя ждать сам глава террористов. Он заявил, что в Кремле поняли, что могут зарабатывать на войне, потому и начали создавать всевозможные так называемые частные военные компании.

Газпромовский ЧВК отдал ВСУ "добытые кровью вагнеров позиции" и сбежал из передовой. Оправданием своих действий "Поток" считает, что они добровольцы: хотим – пришли на фронт, хотим – ушли с фронта. Молодцы. С такими друзьями и врагов не надо,

– сказал Пригожин.

"Поток" недоволен Пригожиным, а Пригожин – "Потоком": просматривайте видео из сети

Кроме того, представитель ЧВК "Вагнера" решил упрекнуть своих "собратьев" в том, что они сдали позиции.

Соседи, стоявшие у нас на флангах, газпромовский ЧВК, в полном составе ночью бросила свои позиции, оружие и с*ба**ся оттуда, как с*ани твар*ки. Приходится затыкать дыры своими силами. Вот и сбежал голубой поток,

– заявил пес Пригожина.

Наемник ЧВК "Вагнера" жалуется на "Поток": смотрите видео с телеграм-каналов

Шойгу и Пригожин

Ссоры внутри вражеских сил – это конечно то, что на руку Украине, однако расслабляться не стоит, ведь несмотря на недоразумения и конфликты, минобороны России во главе с Шойгу и лидер ЧВК "Вагнера" Пригожин работают на уничтожение нашего государства.

В то же время в Институте по изучению войны считают, что между батальонами финансиста террористов и главой МО существуют многочисленные контракты на поставку разнообразного вооружения.