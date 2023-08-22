"Шаман" – работает: в ГУР подтвердили, что их элитные спецназовцы уничтожают российских офицеров

Украинские военные ежедневно ликвидируют сотни российских оккупантов. В частности, бойцам элитного батальона "Шаман" Главного управления разведки Минобороны удалось ликвидировать вражеских офицеров.

Собственно, об этом рассказал спикер ГУР Андрей Юсов в одном из свежих интервью. Также, как он констатировал, российских военных преступников много, однако наше государство шаг за шагом движется к тому, чтобы их ликвидировать.

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Батальон "Шаман" ГУР МО

Заметим, что спикер не ответил четко на вопрос, является ли только уничтожение российских офицеров тем делом вокруг которого сосредоточился батальон "Шаман". Однако с его слов можно понять, что одной из целей этого подразделения является наказание всех оккупантов и предателей.

Называть фамилии и подразделения мы не будем, но говорим о работе ГУР. Такие примеры есть (ликвидации российских офицеров – 24 Канал), работа продолжается. Самих военных преступников много, поэтому работы хватит,

– сказал Юсов.

Кроме того, спикер ГУР на вопрос о том, работает "Шаман" исключительно на оккупированных территориях, или еще и за рубежом, ответил так: "Еще раз. Речь идет о работе ГУР МО. У нас враг №1 – это Россия. Но если говорить о работе разведки, то она так или иначе предполагает деятельность и взаимодействие со многими государствами по разным точкам мира".

В ноябре 2022 года стало известно, что погиб так называемый глава оккупационной администрации Херсона Кирилл Стремоусов . Спикер украинской разведки не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, совместная ли это операция ГУР и Службы безопасности.

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Вспомним напоследок, что в целом с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы ликвидировали по состоянию на 22 августа 258 340 российских захватчиков. Только за предыдущие сутки – 410 вражеских бойцов.