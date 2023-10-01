Украина может получить ударные дроны Bayraktar Akinci: что говорят в турецкой компании

Украинские защитники успешно используют беспилотники Bayraktar TB2 на поле боя. Вопрос поставки Bayraktar Akinci находится в процессе рассмотрения.

Об этом рассказал генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактор. По его словам, люди, производящие Bayraktar TB2, работают круглосуточно.

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Украина может получить дроны Akinci

Байрактар отметил, что Украине поставляют Bayraktar TB2, производимые местной компанией Baykar.

В ней штат из 50 человек, работающих день и ночь, поддерживая эскадрилью. Наши дроны активно используются на поле боя, и мы хорошо держимся, стараясь технически поддерживать наши системы. А что касается Bayraktar Akinci, это вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно,

– заметил гендиректор Baykar Makina.

Он добавил, что украинские военные хорошо разбираются в том, что его компания производит и во что инвестирует.

"Поэтому наш план – производить все системы, которые у нас есть, здесь. У нас есть необходимые для этого разрешения. Поэтому мы можем полностью производить Bayraktar TB2, а не собирать его. Также здесь мы можем полностью производить Bayraktar Akinci. На это у нас есть разрешения от нашего правительства, что демонстрирует, насколько мы приблизились к воплощению", – объяснил Байрактар.

По его словам, Украина является первой страной, которая имеет такое разрешение.

"Ведь в оборонном сотрудничестве нужны государственные разрешения, а мы имеем данное разрешение. Поэтому вопрос по Akinci в процессе рассмотрения, вот что я могу сказать по этому поводу", – подытожил гендиректор турецкой компании.

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Кратко о беспилотнике

Bayraktar Akıncı TIHA – тяжелый ударный беспилотник, работы над которым стартовали в 2018 году. Уже в следующем году прошли первые наземные испытания и тестовый полет, в рамках которого проверили все системы летательного аппарата. В частности, отличную работу продемонстрировали украинские двигатели.

Дрон был разработан на основе опыта применения таких аппаратов в современных вооруженных конфликтах. БПЛА имеет вооружение, применяемое в пилотируемых самолетах. Кроме того, его оборудовали современными системами наблюдения.