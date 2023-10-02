Существенно помогут: на что способны дроны Bayraktar Akinci, которые может получить Украина

Украина может получить ударные беспилотники Bayraktar Akinci, которые производят в турецкой компании Baykar Makina. Эти дроны значительно усилят позиции наших защитников.

Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу о преимуществах и недостатках беспилотников Bayraktar Akinci. По его словам, эти дроны станут очень полезными для Украины.

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Так, этот беспилотник может нести до 1350 килограммов боевого груза – управляемые авиабомбы, ракеты и прочее. Он оснащен двигателем украинского производства АИ-450С, который очень хорошо себя зарекомендовал.

Может 24 часа висеть в воздухе. Это беспилотник, который нам однозначно поможет,

– констатировал Свитан.

К слову, высота полета Bayraktar Akinci составляет более 12 километров.



Какие ракеты может нести Bayraktar Akinci / скриншот эфира 24 Канала

Какие недостатки турецко-украинского дрона

К сожалению, есть одно маленькое "но". Беспилотник хорошо виден локаторам российской ПВО, поэтому он может работать только после того, как она будет нейтрализована.

"То есть сначала нужно уничтожить ПВО, только после этого выпускать эти беспилотники. Иначе они будут очень хорошей целью, и мы их потеряем", – отметил Свитан.

Что известно о турецко-украинских беспилотниках: смотрите видео 24 Канала

Украина может получить Bayraktar Akinci: последние новости