Bayraktar работают: ВСУ уничтожили колонну техники врага на Житомирщине
27 февраля 2022 , 20:53Читати новину українською
Украинские военнослужащие продолжают уничтожать личный состав и технику врага. Активное участие в ликвидации российских захватчиков принимают Bayraktar TB2.
Следовательно, в телеграм-канале "Последний Блокпост" обнародовали видеозапись, на которой видно, как наши БПЛА кроют колонны оккупантов. Ролик появился в сети вечером 27 февраля.
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Уничтожен российский БУК в районе Малина Житомирской области,
– отметили под видео.
На записи слышно, как украинские операторы обсуждают цели, а удачную ликвидацию врага сопровождают овациями.
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