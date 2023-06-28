База для 2 целей: Пригожин может коварно использовать Беларусь

После провала мятежа Пригожина русские наемники и заключенные оказались на территории Беларуси. Это создает риски как для соседей Беларуси, так и для Лукашенка.

Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Белоруссии Павел Латушко. По его мнению, наемники Пригожина могут использоваться для провокаций в соседних с Беларусью странах.

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Как Лукашенко может использовать ЧВК "Вагнер"

Беларусь может стать базой для ЧВК "Вагнер", которую они будут использовать в двух целях.

"Во-первых, они смогут использовать Беларусь как транзитную базу для передислокации своих сил из Африки. Тем не менее Пригожин должен как-то зарабатывать деньги, которые он до этого зарабатывал на войне", – предположил Латушко.

Во-вторых, на этой базе может находиться дополнительный рекрутинговый центр для российских граждан. Это может также стать способом разгрузки белорусских тюрем.

"По информации международных наблюдателей, по состоянию на сегодняшний день Беларусь имеет наибольшее в Европе количество заключенных на 100 тысяч населения. ЧВК Пригожина могло бы помочь Лукашенко в разгрузке этих тюрем", – отметил оппозиционер.

Павел Латушко о последствиях пребывания ЧВК "Вагнер" в Беларуси: смотрите видео

Какие угрозы от пребывания наемников в Беларуси

К сожалению, эта передислокация "Вагнера" в Белоруссию создаст дополнительные угрозы ее соседям. Не станет исключением и Украина, даже несмотря на то, что наше государство надежно защищает свою северную границу.

"Я всегда говорил, что главная функция Лукашенко – создание перманентной угрозы. Через союз Лукашенко с Россией Украина должна держать часть своих подразделений подальше от фронта", – подчеркнул Латушко.

По информации Государственной пограничной службы Украины, пока не идет о строительстве баз для русских наемников на территории Беларуси. В то же время, разведка не исключает такого сценария и готовится на него реагировать.

Другие соседи Беларуси тоже отреагировали на эту угрозу. К примеру, недавно Бундесвер решил перебросить 4 тысяч своих военных на территорию Литвы.

Белорусский оппозиционер убежден, что это сделано не в целях охраны вильнюсского саммита НАТО. Речь идет о прямой угрозе для Балтийских стран от агрессора.

В то же время, на границе с Польшей Беларусь продолжает перебрасывать мигрантов через границу. И если добавить к этому появлению в Беларуси ЧВК "Вагнер", можно понять, насколько велики риски для европейской безопасности.

Как ЧВК "Вагнер" оказалась в Беларуси