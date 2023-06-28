База для 2 целей: Пригожин может коварно использовать Беларусь
После провала мятежа Пригожина русские наемники и заключенные оказались на территории Беларуси. Это создает риски как для соседей Беларуси, так и для Лукашенка.
Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Белоруссии Павел Латушко. По его мнению, наемники Пригожина могут использоваться для провокаций в соседних с Беларусью странах.
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Как Лукашенко может использовать ЧВК "Вагнер"
Беларусь может стать базой для ЧВК "Вагнер", которую они будут использовать в двух целях.
"Во-первых, они смогут использовать Беларусь как транзитную базу для передислокации своих сил из Африки. Тем не менее Пригожин должен как-то зарабатывать деньги, которые он до этого зарабатывал на войне", – предположил Латушко.
Во-вторых, на этой базе может находиться дополнительный рекрутинговый центр для российских граждан. Это может также стать способом разгрузки белорусских тюрем.
"По информации международных наблюдателей, по состоянию на сегодняшний день Беларусь имеет наибольшее в Европе количество заключенных на 100 тысяч населения. ЧВК Пригожина могло бы помочь Лукашенко в разгрузке этих тюрем", – отметил оппозиционер.
Павел Латушко о последствиях пребывания ЧВК "Вагнер" в Беларуси: смотрите видео
Какие угрозы от пребывания наемников в Беларуси
К сожалению, эта передислокация "Вагнера" в Белоруссию создаст дополнительные угрозы ее соседям. Не станет исключением и Украина, даже несмотря на то, что наше государство надежно защищает свою северную границу.
"Я всегда говорил, что главная функция Лукашенко – создание перманентной угрозы. Через союз Лукашенко с Россией Украина должна держать часть своих подразделений подальше от фронта", – подчеркнул Латушко.Обратите внимание! По информации Государственной пограничной службы Украины, пока не идет о строительстве баз для русских наемников на территории Беларуси. В то же время, разведка не исключает такого сценария и готовится на него реагировать.
Другие соседи Беларуси тоже отреагировали на эту угрозу. К примеру, недавно Бундесвер решил перебросить 4 тысяч своих военных на территорию Литвы.
Белорусский оппозиционер убежден, что это сделано не в целях охраны вильнюсского саммита НАТО. Речь идет о прямой угрозе для Балтийских стран от агрессора.
В то же время, на границе с Польшей Беларусь продолжает перебрасывать мигрантов через границу. И если добавить к этому появлению в Беларуси ЧВК "Вагнер", можно понять, насколько велики риски для европейской безопасности.
Как ЧВК "Вагнер" оказалась в Беларуси
- Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин длительное время бросал вызов российским властям, пока 23 июня тот после якобы обстрела со стороны российской армии объявил о "марше на Москву".
- В течение 24 июня наемники Пригожина вошли в Ростов, Воронеж и Липецк. Однако за 200 километров до Москвы, которую уже готовили к осаде, колонны ЧВК "Вагнер" остановились.
- В тот же вечер при посредничестве Лукашенко мятеж Пригожина закончился, так и не достигнув кульминационной точки. "Вагнер" объявил о завершении своего марша, а Россия предложила наемникам либо контракт в российской армии, либо ссылку в Беларусь.