База из 6 миллионов: в Украине создали приложение, что будет искать чиновников-коррупционеров

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с общественной организацией "Антикоррупционный штаб" представили приложение "Скрытые интересы". Оно должно искать возможные риски у публичных чиновников.

Приложение может найти 11 видов рисков. Можно узнать о связи служащего с компаниями, в каких тендерах он соперничал, место работы.

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Также можно проверить близких лиц, работающих в одном учреждении с этим должностным лицом. Кроме того, есть возможность проверить, не получал ли чиновник взяток.

Возможные конфликты интересов станут видимыми

Глава НАПК Александр Новиков отметил, что в приложении можно будет найти Президента Украины и возможные потенциальные конфликты интересов, связанные с его деятельностью, главу НАПК, генерального прокурора или руководителя НАБУ.

Это уникальный инструмент, потому что мы делаем публичной информацию о возможных конфликтах интересов в деятельности каждого высокопоставленного чиновника, каждого депутата местного совета, каждого чиновника любого органа государственной власти и органа местного самоуправления. Александр Новиков Глава НАПК

Для кого будет полезно приложение

Воспользоваться информацией приложения сможет Нацполиция, расследователи коррупционных преступлений, журналисты и общественные деятели. В настоящее время база данных портала охватывает 6 миллионов человек, 1,5 миллиона компаний и более 600 тысяч рисков.

В приложении есть 1 миллион человек, которые задекларировали свое имущество, и 5 миллионов, которые причастны к ним.

Идеей готовы поделиться с другими странами, уполномоченными институтами и органами, осуществляющими предотвращение коррупции. Мы открыты и этот портал тоже будет открыт, потому что это наша основная цель,

– подчеркнул Сергей Миткалик, глава правления ОО "Антикоррупционный штаб".

Приложение "Скрытые интересы": что известно