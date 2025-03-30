"База похожа на Сеул и другие города Южной Кореи": LRT рассказало о тренировках солдат КНДР

В Курской области украинские военные взяли в плен солдата КНДР, его зовут Ри. Мужчина рассказал, что северокорейские военные тренируются на военной базе, которую построили по образцу Сеула и других южнокорейских городов.

Соответствующую информацию он сообщил в интервью депутату из Южной Кореи Ю Йонг Вону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Смотрите также Отправили тысячи воинов, ракеты и боеприпасы: КНДР увеличила помощь Путину

Что рассказал северокорейский военный

Вышеупомянутая база, как рассказал военный, является тренировочным полигоном, расположенным в уезде Коксан, что расположено всего в 65 километрах от демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей. Она похожа на южнокорейские города.

Полигон имеет географические формы и здания, напоминающие здания в сеульском районе Чонногу, Пусане, Тэгу, Чонджу и на острове Чеджудо,

– сообщил Ри.

Спутниковые снимки района Коксан подтверждают слова северокорейского солдата. Согласно фотографиям, база имеет длину примерно 3,5 километра и ширину 1,5 километра. В основном возведенные там здания одноэтажные и недостроенные.

По данным LRT, на полигоне размещено 33 танковые и 8 авиамоделей, которые, вероятно, простояли там более 20 лет. В свою очередь представитель Министерства объединения Южной Кореи не захотел подтверждать это, отметив, что это вопрос военного характера.

В то же время спикер отметил, что в случае правдивости показаний солдата, слова северокорейского пленного могут быть еще одним доказательством, что Северная Корея "не отказалась от своих амбиций по вторжению на Юг".