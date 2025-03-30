"База похожа на Сеул и другие города Южной Кореи": LRT рассказало о тренировках солдат КНДР
- Украинские военные в Курской области взяли в плен солдата КНДР, который рассказал о северокорейской военной базе, похожую на южнокорейские города.
- Спутниковые снимки подтверждают наличие базы с географическими формами, напоминающие Сеул и другие города, где размещены модели танков и авиации.
В Курской области украинские военные взяли в плен солдата КНДР, его зовут Ри. Мужчина рассказал, что северокорейские военные тренируются на военной базе, которую построили по образцу Сеула и других южнокорейских городов.
Соответствующую информацию он сообщил в интервью депутату из Южной Кореи Ю Йонг Вону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.
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Что рассказал северокорейский военный
Вышеупомянутая база, как рассказал военный, является тренировочным полигоном, расположенным в уезде Коксан, что расположено всего в 65 километрах от демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей. Она похожа на южнокорейские города.
Полигон имеет географические формы и здания, напоминающие здания в сеульском районе Чонногу, Пусане, Тэгу, Чонджу и на острове Чеджудо,
– сообщил Ри.
Спутниковые снимки района Коксан подтверждают слова северокорейского солдата. Согласно фотографиям, база имеет длину примерно 3,5 километра и ширину 1,5 километра. В основном возведенные там здания одноэтажные и недостроенные.
По данным LRT, на полигоне размещено 33 танковые и 8 авиамоделей, которые, вероятно, простояли там более 20 лет. В свою очередь представитель Министерства объединения Южной Кореи не захотел подтверждать это, отметив, что это вопрос военного характера.
В то же время спикер отметил, что в случае правдивости показаний солдата, слова северокорейского пленного могут быть еще одним доказательством, что Северная Корея "не отказалась от своих амбиций по вторжению на Юг".