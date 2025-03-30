Відповідну інформацію він повідомив в інтерв’ю депутату з Південної Кореї Ю Йонг Вону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Що розповів північнокорейський військовий

Вищезгадана база, як розповів військовий, є тренувальним полігоном, розташованим у повіті Коксан, що розташовано лише за 65 кілометрів від демілітаризованої зони між КНДР та Південною Кореєю. Вона подібна на південнокорейські міста.

Полігон має географічні форми й будівлі, що нагадують будівлі в сеульському районі Чонногу, Пусані, Тегу, Чонджу і на острові Чеджудо,

– повідомив Рі.

Супутникові знімки району Коксан підтверджують слова північнокорейського солдата. Згідно зі світлинами, база має довжину приблизно 3,5 кілометра і ширину 1,5 кілометра. Здебільшого зведені там будівлі одноповерхові та недобудовані.

За даними LRT, на полігоні розміщено 33 танкові та 8 авіамоделей, які, ймовірно, простояли там понад 20 років. Своєю чергою речник Міністерства об’єднання Південної Кореї не захотів підтверджувати це, зазначивши, що це питання військового характеру.

Водночас спікер зауважив, що у разі правдивості свідчень солдата, слова північнокорейського полоненого можуть бути ще одним доказом, що Північна Корея "не відмовилася від своїх амбіцій щодо вторгнення на Південь".