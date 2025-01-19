Прячут и восстанавливают там бронированную технику: в Крыму нашли тайную ремонтную базу оккупантов

Во временно оккупированном Крыму нашли тайную базу ремонта военной техники российских захватчиков. Так, эту базу обнаружили агенты "Атеш".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение движения сопротивления.

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"Атэш" обнаружил ремонтную базу врага в Крыму

Агент движения разведал скрытый склад техники вблизи населенного пункта Федоровка в Сакском районе.

Там россияне прячут и занимаются восстановлением своей бронированной техники,

– говорится в сообщении.

В "Атеш" рассказали, что ранее склад был заброшен, но в последнее время им начали пользоваться из-за "угрозы атак украинских беспилотников".

В Крыму найдена тайная база ремонта военной техники оккупантов / Фото "Атеш"

Напомним, недавно агент движения "Атеш" обнаружил, как военнослужащие российских вооруженных сил размещают военную технику на грузовой железнодорожной станции Евпатория – Грузовая. Она построена для обслуживания грузовых подъездных путей местных предприятий.

По данным движения, оккупанты начали активно использовать станцию для своей логистики. Впрочем, отмечается, что необходимых ресурсов на обеспечение подобных объектов охраной врагу "катастрофически не хватает".

В "Атеш" указали, что информацию о личном составе, технику, график и маршруты перемещения они уже передали Силам обороны Украины.