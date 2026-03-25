Оккупанты массово стягивают десятки топливозаправщиков на базу в Луганске, – "Атеш"

Агенты "Атеш" снова наведались к объекту на территории бывшего "Транспеле" на Луганщине. Там оккупанты стянули на базу значительное количество топливозаправщиков.

Партизаны еще 24 декабря 2025 года сообщали, что оккупанты снова начали использовать базу. Об этом сообщили в "Атеш".

Зачем россияне снова используют базу?

Объект находится в южной части города Луганск. Ранее оккупанты использовали его для логистического хаба и места дислокации живой силы.

Впоследствии ВСУ поразили здание, однако россияне снова вернулись на локацию. Теперь они стягивают туда значительное количество топливозаправщиков.

Партизаны зафиксировали полуразрушенную базу / Фото "Атеш"

Партизаны сообщили, что на территории фиксируются пешие патрули, постоянное передвижение техники и растет количество тентованных грузовиков.

Россияне так и не начали восстановительные работы после предыдущих ударов и просто продолжают эксплуатировать поврежденное здание.

