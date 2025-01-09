Все мужчины 18 – 25 лет должны пройти базовую военную подготовку: детали законопроекта

В четверг, 9 января, Верховная Рада проголосовала в целом законопроект о базовой военной подготовке. Он предусматривает обязательную подготовку для юношей в возрасте от 18 до 25 лет.

Что известно о законопроекте №12076 рассказывает 24 Канал, опираясь на данные предоставленные Минобороны.

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Что надо знать о базовой военной подготовке

Так, принятый Радой законопроект предусматривает 2 вида военной подготовки для мужчин: базовая военная подготовка и базовая военная служба.

Базовая военная подготовка (начнется с 2025 года) проводится во время обучения в высшем учебном заведении. Базовая военная служба вводится вместо срочной службы и доступна тем, кто не учится в университете.

Начиная с 18 лет каждый мужчина должен пройти базовую военную службу. выбрав время прохождения самостоятельно, однако до достижения 25 лет К этому виду военной службы не будут привлекаться граждане, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в высших учебных заведениях,

– указывают в Минобороны.

Срок прохождения базовой военной службы в мирное время составит 5 месяцев, в военное – 3 месяца.

Законопроект о базовой военной подготовке / Минобороны Украины

В то же время важно, что законопроект №12076 не предусматривает мобилизацию юношей до 25 лет. Призывной возраст так и остается на уровне 25 лет. Для граждан с 18 лет, которые прошли или не прошли базовую военную службу или базовую военную подготовку предусмотрена отсрочка до достижения мобилизационного возраста.